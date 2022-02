Achille Lauro si spoglia dei costumi di scena, a Sanremo 2022 l’essenziale rinascita Achille Lauro apre il Festival di Sanremo 2022, lo fa senza effetti speciali ma indossando solo un paio di pantaloni in pelle nera. Sapevamo che ci avrebbe stupito e questa volta lo ha fatto sottraendo ed eliminando tutti i fronzoli: sul palco appare scalzo, con un fiore in mano e inscenando il suo battesimo pagano.

A cura di Marco Casola

Sapevamo che in un modo o nell'altro Achille Lauro e il suo team creativo ci avrebbero stupito a Sanremo 2022. Chi si aspettava scoppiettanti fuochi d'artificio e look iperbolici, come quelli degli anni scorsi, è rimasto deluso. Sul palco dell'Ariston nella prima serata, Lauro è apparso senza particolari abiti di scena, indosso solo un paio di pantaloni di pelle nera firmati Gucci. A curare l'outfit del cantante ancora una volta lo stylist Nicolò Cerioni.

Il petto è nudo, al collo e alle braccia non ci sono collane o bracciali. I piedi sono nudi. A completare il suo look solo un fiore tra le mani gettato in terra. Questa volta Achille Lauro non stupisce con le piume ma lo fa inscenando il suo battesimo sul palco dell'Ariston.

Achille Lauro in Gucci

Lauro sceglie di iniziare la sua avventura sanremese senza particolari effetti speciali legati ai costumi di scena. Dopo le piume della Marchesa Casati del 2021 e dopo le lacrime di sangue dell'alieno glam rock dello scorso anno, come Achille Lauro avrebbe potuto stupire tutti? Quando hai fatto tutto e di più sul palco, come puoi far parlare il pubblico? Semplice, eliminando ogni cosa (almeno per il momento), dicendo addio al trucco pesante, alle zeppe glitter e agli abiti glam.

Ora all'Ariston a parlare non sono i look spaziali, a parlare sono solo i suoi gesti. Il cantante inscena l'inizio, battezzandosi dal solo sull'altare della musica, il palco di Sanremo. Sul suo profilo Instagram durante l'esibizione appare immediatamente un video con lo stesso look di Sanremo accompagnato dalla didascalia: "L’inizio. Il primo istante. L’importanza delle prime volte".

Quella di Lauro sembra dunque una rinascita. Con il corpo mezzo nudo sembra volersi spogliare degli abiti di scena, ormai divenuti troppo pesanti, quasi ingombranti. Quella corazza che ha caratterizzato le sue precedenti performance adesso scompare, ora l'artista è pronto. E' pronto per mostrarsi nella sua essenza scevra da ogni aggiunta ormai superflua. Il look essenziale simboleggiare un nuovo inizio, più essenziale ma ancora carico di significato.