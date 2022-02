Perché Achille Lauro si è esibito a Sanremo con un giglio rosa tra le mani Achille Lauro è stato tra i Big che si sono esibiti durante la prima serata del Festival di Sanremo. Ha presentato il brano “Domenica”, apparendo letteralmente trasformato sul palco. Niente tacchi e travestimenti, ha preferito rimanere a petto e piedi nudi. In quanti hanno notato il fiore che aveva tra le mani?

Achille Lauro è tornato al Festival di Sanremo: nella 72esima edizione della kermesse canora è ancora un volta tra i Big, partecipa alla gara con il brano Domenica. La sua esibizione era tra le più attese della prima serata e non ha deluso le aspettative del pubblico. È riuscito ancora una volta a reinventarsi, lasciandosi alle spalle le tutine di paillettes e i travestimenti degli scorsi anni, per il 2022 ha lasciato spazio all'essenzialità, presentandosi sul palco dell'Ariston scalzo e con indosso solo un paio di pantaloni di pelle. C'è però un dettaglio che è passato inosservato nella sua performance: tra le mani aveva un fiore rosa e il motivo sembra essere tutt'altro che casuale.

Achille Lauro e il "battesimo" all'Ariston

Pantaloni di pelle, petto nudo, tatuaggi in mostra, niente scarpe e un nuovo look con i capelli biondi: Achille Lauro ha sorpreso tutti con la semplicità, dando vita a una performance essenziale ma allo stesso tempo spettacolare. Certo, non ha rinunciato alle movenze sensuali e agli sguardi ammiccanti dritti in camera, ma è chiaro che rispetto al passato la differenza evidente. Niente piume, make-up esagerati, tacchi alti e tutine scintillanti: come aveva preannunciato sui social, il cantante ha inscenato il suo battesimo sul palco dell'Ariston, proprio come se fosse rinato con questa ennesima partecipazione al Festival.

Achille Lauro in Gucci col fiore tra le mani

Il significato simbolico del fiore di Achille Lauro

Il fiore tra le mani di Achille era un giglio rosa, che secondo gli esperti del settore sarebbe un simbolo di vanità, dettaglio che il cantante ha sempre esaltato durante le sue iconiche performance. Al di là del significato simbolico del fiore, il motivo per cui il cantante lo ha sfoggiato tra le mani durante l'esibizione potrebbe essere decisamente più materiale. Nel Fantasanremo (che sta letteralmente spopolando sui social) agli artisti che portano un fiore sul palco viene assegnato un punteggio maggiore. Lauro avrà voluto accontentare coloro che lo hanno scelto nella propria "scuderia" o avrà aggiunto un ulteriore dettaglio