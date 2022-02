Achille Lauro a Sanremo con i diamanti: i suoi gioielli valgono quasi 200mila euro Achille Lauro è tra i Big del Festival di Sanremo 2022, al quale partecipa con il brano “Domenica”. Si è lasciato alle spalle travestimenti e paillettes, sul palco è tornato all’essenzialità, anche se non rinuncia alle provocazioni. I suoi look minimal, però, nascondono dei dettagli preziosi: degli scintillanti gioielli di diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achille Lauro è tornato al Festival di Sanremo anche in questa 72esima edizione, partecipa alla gara in qualità di Big con il brano inedito intitolato Domenica. Così come negli scorsi anni, ha portato ancora una volta la sua rivoluzione sul palcoscenico dell'Ariston, anche se si è lasciato alle spalle le tutine di paillettes e i travestimenti. Il cantante ha scelto di tornare all'essenzialità, tanto da essersi presentato a petto e piedi nudi alla serata inaugurale. Per la sua seconda esibizione, invece, ha osato un tantino in più con una giacca di vernice total black e una camicia effetto nude che sembrava essere inesistente e ha continuato a non indossare le scarpe. Sebbene all'apparenza i suoi look siano minimal, in verità nascondono dei dettagli davvero preziosi. Lauro illumina gli outfit con gioielli scintillanti e griffati: ecco quanto valgono.

La collana a forma di serpente di Achille Lauro

Durante la terza serata del Festival di Sanremo Achille Lauro ha dato il meglio di lui in fatto di scintillii. Sebben l'outfit total black potesse sembrare semplice ed essenziale, è stato arricchito con una serie di preziosi gioielli in oro e diamanti. Sono tutti firmati Bvlgari, sono coordinati e fanno parte della collezione Serpenti Viper.

La collana Serpenti di Bvlgari

Il prezioso più in evidenza era la collana, un prezioso in oro rosa rubellite e il pendente che riproduce il viso di un serpente, tempestato di pavè di diamanti. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 19.800 euro.

Achille Lauro con bracciali e anelli Bvlgari

Quanto costano i gioielli sanremesi di Achille Lauro

Durante la seconda esibizione sanremese Lauro ha completato la parure di gioielli con un ulteriore tocco prezioso e scintillante. Gli orecchini, gli anelli e i bracciali sono coordinati, tutti firmati sempre Bvlgari, a forma di serpente, in oro rosa e pavé di diamanti.

Anello e bracciale Serpenti di Bvlgari

Per la precisione il cantante ha sfoggiato un bracciale Viper da 49.400 euro su ogni braccio, tre anelli da 5.000 euro su ogni mano e infine gli orecchini Serpenti da 8.200 euro, per un totale di oltre 150.000 euro.

Gli orecchini Serpenti Viper di Bvlgari

La prima esibizione di Achille non è stata da meno in fatto di lusso, visto che ha arricchito l'outfit con pantaloni di pelle e petto nudo con un anello e gli orecchini B.zero1 di Bvlgari (quelli a forma di bullone). Il valore totale dei preziosi si aggira dunque intorno ai 200.000 euro, a prova del fatto che i look di Achille sono tutt'altro che minimal ed essenziali.