Arisa con la scollatura vertiginosa: il tubino nero non passa mai di moda Arisa si è esibita a Messina, nella seconda tappa di RDS Summer Festival. Look total black per la cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

C'era anche Arisa, sabato 13 luglio, a Messina. In piazza Duomo si sono esibiti tantissimi artisti del panorama musicale italiano, ospiti della seconda serata di RDS Summer Festival. Presenti anche Annalisa, Alessandra Amoroso, Olly, Clara, Alfa. La cantante ha incantato i presenti con la sua voce inconfondibile, cimentandosi con brani di successo come Meraviglioso amore mio e La notte, intonata a cappella. Per l'occasione, Arisa ha puntato su un grande classico intramontabile, il must have che ogni donna dovrebbe avere nell'armadio per ansare sul sicuro con l'outfit.

Arisa in tour

Questa estate la cantante è molto presa dalle tappe del suo tour, una serie di concerti che la stanno portando da nord a sud del Paese senza sosta. In aggiunta, ci sono i grandi festival estivi, diventati ormai un punto fermo nella programmazione stagionale: l'abbiamo vista al Tim Summer Hits in versione Pin Up, a Battiti Live nella città di Otranto, al 105 Summer Festival. A sorpresa, è salita anche sul palco coi Club Dogo, a San Siro, con un abito trasparente. Tra un impegno professionale e l'altro, sta trovando il tempo anche per godersi l'estate col fidanzato. Ha ritrovato l'amore accanto a Walter Ricci, cantante e pianista napoletano.

Il look di Arisa a Messina

Nessun nude look a Messina. Qui Arisa ha puntato su un capo intramontabile, un capo che ogni donna dovrebbe possedere, perché estremamente versatile e perfetto per ogni occasione, a seconda del modo in cui si gioca con accessori e abbinamenti. È l'iconico tubino nero. Lei ha scelto un modello corto, con vertiginosa scollatura a V, drappeggiato sui fianchi: è la versione più sexy del petite robe noir. Ha puntato su un outfit minimal, completando il look solo con dei gioielli d'oro. All'insegna del less is more anche il make-up, molto naturale, con la chioma corta acconciata in modo sbarazzino.