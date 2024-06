Arisa come una pin-up: al Tim Summer Hits col tubino a pois dalla maxi scollatura

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Arisa in Dolce&Gabbana

Arisa ha portato la sua musica sul palco del Tim Summer Hits, martedì 11 giugno: si è esibita in Piazza del Popolo a Roma, nella serata di debutto della manifestazione canora. La kermesse (con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione) andrà avanti fino al 14 giugno. Sono tantissimi gli artisti coinvolti in questa serie di concerti gratuiti: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Fedez, Mahmood, BigMama. Per Arisa è solo uno dei tanti appuntamenti estivi in programma. La cantante sarà infatti in tour fino a settembre, toccando tantissime città.

Il look a pois di Arisa

Baciami stupido è il titolo del nuovo singolo di Arisa. La cantante ha proposto il brano al pubblico del Tim Summer Hits: è un inno all'amore universale e senza confini, un messaggio che lei da sempre porta avanti nei suoi testi, convinta che non ci siano amori giusti e sbagliati, ma un'unica forma di amore degna sempre di rispetto. Sul palco della manifestazione canora ha puntato su un look black&white dal gusto leggermente retro.

La cantante oggi è una donna che sa sfidare i pregiudizi e che non si cura più delle aspettative altrui: ha imparato a mostrarsi esattamente per ciò che è, senza il bisogno di doversi a tutti i costi adeguare. Si trova a proprio agio nel suo corpo, ecco perché nel suo guardaroba hanno gradualmente fatto la loro comparsa outfit sempre più audaci, in linea però con la sua personalità, allineati alla sua crescita personale, di donna e artista.

È salita sul palco con un tubino a pois dall'ampia scollatura a cuore firmato Dolce&Gabbana (collezione Mambo AI24/25), abbinato a un coprispalle corto con bottoncini di Maison Alaia e scarpe col cinturino alla caviglia di Gianvito Rossi. Il tocco prezioso del look sono i gioielli firmati Vivienne Westwood, due creazioni inconfondibili della Maison: la collana di perle col pendente Orb Logo e gli orecchini coordinati, con lo stesso simbolo. Il choker costa 170 euro, sul sito ufficiale.