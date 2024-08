video suggerito

Arisa in vacanza col nuovo fidanzato: costume scollato e cascata di gioielli per la giornata al mare Arisa è a Maratea col nuovo fidanzato Walter Ricci e ne ha approfittato per mettersi in costume: ecco cosa ha indossato per la giornata in coppia al mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024 e non solo perché sta calcando i palcoscenici dei festival in giro per l'Italia con la sua Baciami Stupido. Da qualche tempo ha ritrovato l'amore accanto a Walter Ricci e sui social non può fare a meno di celebrare la passione e la complicità con degli adorabili scatti di coppia. Qualche settimana fa i due hanno ufficializzato la relazione immortalandosi fianco a fianco a Procida tra gite in barca e look total white in pieno stile vacanziero, ora sono volati a Maratea e stanno trascorrendo le giornate al mare tra bagni e gavettoni. Quale migliore occasione di questa per concedere ai fan degli scatti in costume? Ecco come si è mostrata la cantante.

Le foto di Arisa in costume

Per dare il via alle vacanze 2024 Arista è tornata nella terra in cui è cresciuta, la Basilicata. Al motto di "Terra mia, Vita mia", ha documentato una giornata al mare in compagnia del nuovo fidanzato Walter Ricci, dando prova di condividere con lui un rapporto affiatato e complice. Gavettoni in spiaggia, dolci carezze e primi piani sui loro corpi intrecciati: i due sembrano essere letteralmente inseparabili.

Arisa in costume

La cantante, inoltre, è tornata a mettersi in costume, questa volta però indossando un modello intero e bicolor in marrone con gli interni rosso corallo: ha la scollatura maxi che lascia il seno in risalto, l'abbottonatura dietro al collo e un altro laccetto annodato sulla schiena.

Arisa al mare con gli anelli maxi

Arisa non rinuncia ai gioielli al mare

Nonostante si trovasse al mare alle prese con bagni e tintarella, Arisa non ha rinunciato ai gioielli, scegliendone alcuni maxi e appariscenti. Al collo ha sfoggiato una serie di collanine d'oro sottili ma con dei pendenti colorati e originali, mentre alle dita ha indossato degli anelli con delle grosse pietre celesti. Niente trucco sul viso, capelli lasciati al naturale con qualche ricciolino che le cade sulla fronte ed espressione rilassata: la cantante non è mai stata tanto bella e raggiante, a prova del fatto che l'amore con Walter Ricci le sta facendo decisamente bene. In quanti non vedono l'ora di vederli insieme anche su un red carpet?