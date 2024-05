Arisa con l’abito crochet lancia il nuovo singolo: cut-out e dettagli furry per Baciami Stupido

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è tornata e sembra essere pronta per conquistare le classifiche italiane durante i mesi estivi. Il prossimo 10 maggio sarà fuori con l’inedito intitolato Baciami Stupido, una canzone dalle sonorità fresche e coinvolgenti che sembra essere destinata a diventare un tormentone. Questa mattina l’ha presentata a sorpresa in anteprima a Viva Rai 2!, il programma delle 7 di Fiorello, dove però è diventata protagonista di un piccolo “incidente” con la coreografia. Naturalmente si è servita anche dei social per lanciare il singolo, è lì che ha condiviso la foto che lo accompagna, un vero e proprio mix di sensualità e glamour: ecco cosa ha indossato nello scatto.

Il look all'uncinetto di Arisa

Per il lancio di Baciami Stupido Arisa ha realizzato un servizio fotografico trendy e iper femminile (che probabilmente anticipa il video). Ha seguito la mania degli abiti crochet, quelli che sembrano essere fatti all'uncinetto, con un modello micro e fasciante in total pink, la sua particolarità? Oltre a essere completamente traforato, è anche decorato con dei dettagli in pelliccia dark sulla scollatura generosa. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di guanti in tinta in stile diva, degli orecchini di metallo maxi e un'acconciatura a effetto wet. Insomma, Arisa sembra essere determinata a diventare la regina di sensualità dell'estate: riuscirà a sbaragliare la concorrenza?

Arisa con l'abito crochet

Arisa celebra l'amore con Baciami Stupido

Ad accompagnare le foto promo del nuovo singolo sono una serie di baci iconici, da quello tra Madonna e Britney Spears al “Fraternal Kiss” sul muro di Berlino. Arisa ha poi spiegato la sua scelta con queste parole: “Baciami stupido é il mio nuovo singolo! Uscirà il 10 maggio e racconta il bacio: una magia che celebra l’amore universale in qualsiasi sua forma. Molti baci sono diventati l’emblema di storie importanti, hanno abbattuto muri e azzerato le diversità. Il bacio é anche un potente simbolo di consenso: è un momento di vulnerabilità e intimità, in cui due amanti condividono volontariamente una profonda espressione di affetto”. Così facendo la cantante ha voluto celebrare l’amore in tutte le sue forme, diventando ancora una volta paladina di libertà.