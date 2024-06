video suggerito

Il nude look di Arisa a San Siro: infiamma il concerto dei Club Dogo con l’abito trasparente Arisa è stata tra le protagoniste del concerto dei Club Dogo al San Siro, sul cui palco ha osato in fatto di sensualità: ecco chi ha firmato il suo abito a effetto nude. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo una serie di concerti da sold-out al Forum di Milano, i Club Dogo sono riusciti a conquistare anche lo stadio San Siro, il simbolo per eccellenza del capoluogo lombardo. Guè, Jake La Furia e Don Joe hanno così coronato un sogno dopo essere rimasti 10 anni lontani e per l'occasione sono stati lieti di ospitare sul palco alcuni dei cantanti con cui hanno collaborato nella loro carriera, da Lazza a Sfera Ebbasta, fino ad arrivare a Elodie e ad Arisa. È stata proprio quest'ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé con un nude look audace che non poteva passare inosservato: ecco chi ha firmato il suo abito trasparente.

Arisa segue il trend dei nude look

Arisa è stata tra gli ospiti del concerto allo stadio milanese dei Club Dogo, con loro si è esibita sulle note di Fragili, canzone del 2014 in cui ha collaborato con la band. Quale migliore occasione del ritorno sul palco per dare il meglio di lei in fatto di stile e sensualità? L'avevamo lasciata in stile pin-up con un tubino a pois al Tim Summer Hits, ora la ritroviamo in una versione decisamente più audace con un look dall'effetto vedo non vedo. La cantante non è nuova alle provocazioni, basti pensare al fatto che la scorsa estate ha posato nuda per trovare l'uomo della sua vita, ma è stato a San Siro che ha fatto letteralmente impazzire i fan (Gué compreso).

Arisa al concerto dei Club Dogo

Chi ha firmato l'abito trasparente di Arisa

Per il ritorno ai live Arisa si è affidata alla Maison Diesel, sfoggiando un lungo abito tempestato di paillettes scintillanti, per la precisione un modello fasciante e con le spalline sottili caratterizzato da un effetto dévoré che crea trasparenza e contrasti su seno, cosce e pancia.

Arisa in Diesel by Glenn Martens

Le decorazioni riproducono la silhouette femminile ma lasciando intravedere chiaramente capezzoli e pelle nuda. Non sono mancati i tacchi alti e gli occhiali da sole in stile diva, mentre per quanto riguarda i gioielli, la cantante ha preferito non indossarne nessuno, così da portare l'attenzione esclusivamente sul vestito dall'effetto vedo non vedo. Capelli corti e ondulati, make-up curato nei minimi dettagli e sguardo ammaliante: Arisa ha dato l'ennesima prova di essere una regina di sensualità.