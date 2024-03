Arisa sul palco coi Club Dogo: il look bicolore con corsetto e camicia dal maxi colletto Arisa si è esibita a sorpresa coi Club Dogo, durante il concerto milanese del gruppo. Look black&white per la cantante, con preziosi e iconici gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dieci sold-out a partire dal dieci marzo e per dieci serate, tra marzo e aprile: è il 10 il numero fortunato che segna la reunion dei Club Dogo. Il gruppo si esibirà al Mediolanum Forum di Assago a Milano per una serie di concerti tutti sold out: i fan e i nostalgici hanno accolto questo tour con grande entusiasmo e ancora di più, la notizia del grande show in programma per il 28 giugno, allo Stadio San Siro. Sarà poi la volta dei principali festival italiani durante tutta l'estate. Sera dopo sera il gruppo sta sempre ospitando sul palco amici vecchi e nuovi: Giuliano Palma, Elodie, J-Ax. Ha cantato coi Club Dogo anche Arisa.

Arisa in Vivienne Westwood

Arisa ospite a sorpresa dei Club Dogo

Arisa è una vecchia conoscenza dei Club Dogo, un'artista con cui in passato il gruppo ha già avuto modo di collaborare. Nel 2014, infatti, uscì il singolo Fragili, dove la melodiosa voce della cantante si univa a quella di Jake la Furia e Gué Pequeno. Stavolta, Arisa è salita a sorpresa sul palco in occasione della data milanese nel 15 marzo. "Dogo si nasce non si diventa" ha scritto sui social condividendo con fan e follower gli scatti della serata e dichiarando così il suo amore per la band.

Arisa in Vivienne Westwood

Il look di Arisa

Look black&white per Arisa, in occasione del concerto dei Club Dogo. La cantante ha optato per un abbinamento che non stanca mai e che non passa mai di moda. La scelta è caduta su una camicetta bianca dal maxi colletto: è firmata Vivienne Westwood e l'apertura a forma di cuore sul petto è la caratteristica che contraddistingue tutte le collezioni d’archivio Red Label. Costa 385 euro.

Camicia Vivienne Westwood

Ricamato sul lato del petto c'è poi un simbolo caro alla Casa di Moda: un Orb multicolore. L'ha abbinata a un corsetto dello stesso marchio da 975 euro e gonna asimmetrica con maxi cintura. Ha aggiunto un paio di collant coprenti bianchi e un paio di pumps con punta smussata e dettaglio stringato. Anche queste sono un "oggetto di culti" per le celebrities: ne ha recentemente sfoggiato un paio simile Katy Perry per un evento importante.

La collana e gli orecchini sono le inconfondibili creazioni firmate Vivienne Westwood, gioielli iconici che hanno contribuito a fare la storia del noto brand. Il choker è il preferito dalle celebrities, ultimamente diventato virale anche sui social: lo hanno sfoggiato Dua Lipa, Elle Fanning, Paris Jackson, Elisa Maino, Bella Hadid.

Collana Vivienne Westwood

Si tratta della collana Bas Relief con doppio giro di perle e Orb Logo centrale (il globo con gli anelli di Saturno). Costa 485 euro. Dello stesso marchio anche gli orecchini pendenti in platino, impreziositi con perle (rotonde e a goccia) e cristalli multicolori. Costano 220 euro. Il concerto è stata la prima occasione "pubblica" in cui sfoggiare la nuova acconciatura: Arisa, infatti, è stata nel suo salone di fiducia e ha dato avvio alla primavera con un caschetto asimmetrico.

Orecchini Vivienne Westwood