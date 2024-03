Katy Perry, l’abito stringato svela il perizoma e un tatuaggio in rilievo a forma di farfalla Katy Perry è stata premiata ai Billboard Women in Music del 2024. Ha scelto un look rosso fuoco con audaci dettagli stringati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Katy Perry in Ellie Misner

Alla vigilia della Festa delle Donne, le artiste che stanno cambiando la musica sono state premiate a Los Angeles nel corso di una serata interamente a loro dedicata. Presso lo YouTube Theater at Hollywood Park di Inglewood si sono svolti infatti i Billboard Women In Music, evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. In rappresentanza dell'Italia, è volata oltreoceano Annalisa, premiata col Global Force. Erano presenti anche Kylie Minogue, Karol G, Ice Spice, Charli XCX, Katy Perry. Quest'ultima ha sfoggiato un look rosso fuoco.

Il look di Katy Perry

Il look sfoggiato da Katy Perry per l'occasione grida "Guardami!". Non è sicuramente l'outfit adatto a chi vuole passare inosservato e difatti al suo arrivo ha attirato non poca attenzione. La cantante, che ama i look audaci, ha puntato su un completo rosso fuoco di Ellie Misner della Demi Couture 24 composto da corpetto strapless e gonna lunga a vita bassa aderentissima sui fianchi e più aperta sul fondo.

Katy Perry in Ellie Misner, scarpe Vivienne Westwood

Sia il pezzo superiore che quello inferiore erano caratterizzati dal dettaglio stringato posteriore: dei lacci strategici posizionati sulla schiena e sulle natiche e poi giù lungo le gambe. Ha completato il tutto con un paio di scarpe originalissime dal tacco scultura vertiginoso: sono le iconiche décolleté Super Elevated Court di Vivienne Westwood con stampa coccodrillo in rilievo, viste per la prima volta sulla passerella Autunno/Inverno 1993/94. Per impreziosire il look ha puntato sulle perle: collana e un paio di orecchini.

Il dettaglio del look

Il dettaglio del look

I lacci posteriori, su top e gonna, lasciavano bene in vista l'intimo. Contagiata dalle vibes anni Duemila che spesso la moda riporta a galla, si è fatta conquistare anche lei dal perizoma in vista, elemento iconico degli outfit delle icone del pop di quegli anni, che erano solite optare per capi a vita bassissima con tanga o perizoma in mostra. La gonna di Katy Perry lasciava scoperto il perizoma nero e faceva chiaramente vedere un altro elemento. In quegli anni, il tatuaggio più gettonato era quello sul fondoschiena, il tribale in primis, ma anche la farfalla era un simbolo molto richiesto.

Katy Perry

La cantante ha scelto un versione decisamente più originale, non quella tradizionale, la classica versione in inchiostro nero né colorato. Si è rivolta a Shani Darden, estetista ed esperta della pelle, che ha collaborato con l'esperto in design 3D, il pluripremiato truccatore per effetti speciali Hugo Villasenor. Ecco quindi il risultato finale: una sorta di protesi in rilievo dello stesso colore della pelle.