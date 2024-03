Annalisa “ricicla” i look di Sanremo: ritira il premio negli USA in abito trasparente e reggicalze Annalisa è volata in California per ritirare un prestigioso premio. Ha scelto un look grintoso che ricalca gli outfit sanremesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il 2023 è stato l'anno della consacrazione definitiva di Annalisa, che si è imposta con la sua musica come artista dei record. Sono stati mesi di duro lavoro, che hanno concretizzato la lunga gavetta cominciata come allieva di Amici di Maria De Filippi. Anche il 2024 è iniziato in grande stile, all'insegna di un altro successo. La partecipazione del Festival di Sanremo le è valsa il podio: la canzone Sinceramente si è piazzata al terzo posto ed è uno dei brani più ballati e ascoltati, tra quelli presentati alla gara canora. Il talento dell'artista non è sfuggito neppure oltreoceano. È volata in California per una serata prestigiosa: presso lo YouTube Theater at Hollywood Park di Inglewood si sono svolti i Billboard Women In Music, evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale.Vi ha preso parte assieme a donne del calibro di Karol G, Ice Spice, Charli XCX e Kylie Minogue per fare solo alcuni nomi, unica italiana presente. Per l'occasione ha scelto l'intramontabile total black.

Annalisa come a Sanremo

Negli anni, Annalisa è cresciuta come donna e come artista: la sua trasformazione è andata di pari passo dal punto di vista musicale e stilistico, un drastico cambio look, funzionale a dare di sé un'immagine coerente, autentica e onesta. Messi da parte gli outfit da bambolina dei primi tempi, ultimamente ha puntato sempre più su un abbigliamento grintoso e deciso, che sente più suo, che la rappresenta maggiormente. A Sanremo, si è imposta con una serie di look audaci all'insegna del total black, tutti firmati Dolce&Gabbana e con styling di Susanna Ausoni, con cui collabora da tempo. Il nero è andato per la maggiore sul palco dell'Ariston quest'anno, lo hanno scelto in tanti. Per lei è stato un filo conduttore dalla prima all'ultima serata a cui ha aggiunto altri elementi riconoscibili: reggicalze in vista e degli originali stivali autoreggenti (un modello da quasi 1000 euro).

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa ritira il premio a Los Angeles in total black

Le artiste volate a Los Angeles per i Billboard Women In Music hanno ricevuto riconoscimenti diversi a seconda del loro impatto nel mondo della musica. Annalisa ha ritirato il Global Force, per i grandi successi di questi ultimi anni, un crescendo continuo che l'ha resa una grande protagonista sulla scena internazionale. Prima di prepararsi per la serata, ha fatto una passeggiata a Beverly Hills con un look grintoso.

Leggi anche Annalisa ad Amici, dopo Sanremo niente reggicalze in vista ma collant a rete

Anello Dolce&Gabbana

Poi ha dato il meglio di sé sfoggiando per la premiazione un look trasparente all'insegna del vedo non vedo, riproponendo quei capi che ad oggi costituiscono dei personali must have nelle grandi occasioni. L'outfit, firmato Dolce&Gabbana, è composto da un abito lungo trasparente con maxi spacco e colletto leggermente rialzato, maniche ampie, culotte e reggiseno in vista. Immancabili il reggicalze e gli stivali autoreggenti, gli stessi cuissard calza di Sanremo con tacco alto. Per dare un tocco prezioso, ha aggiunto anche un anello in oro con logo inciso: costa 395 euro sul sito ufficiale della Maison.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Ora per lei ci sono davanti dei mesi di fuoco: prima il tour nei palazzetti e poi questa estate una serie di concerti in festival prestigiosi. Per tutto questo successo e questo affetto non servono troppe parole. Annalisa stessa, nel condividere le foto della serata, si è limitata a un conciso ma sincero "Grata" per ringraziare tutti.