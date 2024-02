Quanto costano gli stivali “autoreggenti” di Annalisa a Sanremo Annalisa ha dominato il Festival di Sanremo non solo con la sua Sinceramente ma anche con i suoi look all’insegna della sensualità. Il capo chiave dell’esperienza all’Ariston? Gli stivali “autoreggenti” portati col reggicalze a vista: ecco quanto costano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024 e non solo perché con la sua Sinceramente si è classificata al terzo posto dopo essere stata la super favorita fin dall'inizio. È tornata sul palcoscenico dell'Ariston in una versione tutta nuova, dimostrando di essere pronta per andare alla conquista dei palcoscenici internazionali. Ha provocato ma con eleganza, ha mixato alla perfezione classe e femminilità e ha messo in risalto la sua innata sensualità senza mai risultare eccessiva. Il capo chiave dei suoi look? Gli stivali "autoreggenti" indossati in diverse versioni ma sempre con il reggicalze portato a vista. In quanti sanno quanto costano?

Il primo look di Annalisa a Sanremore

Il "filo conduttore" dei look di Arisa a Sanremo

Nell'ultimo anno Annalisa ha letteralmente dominato la scena musicale italiana e lo ha fatto con uno stile tutto nuovo capace di fondere eleganza e sensualità. L'esperienza a Sanremo 2024 ha sancito la sua rivoluzione di stile all'insegna della femminilità, rivelando ancora di più il suo animo grintoso e provocante.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, la cantante ha puntato su dei look Dolce&Gabbana ispirati al mondo della lingerie: il total black ha dominato ma non sono mancati dei dettagli scintillanti, cosa che ha creato una sorta di filo conduttore tra i vari outfit (tutti legati alla canzone). A rendere iconiche le sue scelte di stile sono stati gli stivali: sebbene all'apparenza sembrassero delle calze autoreggenti (soprattutto perché portati con i reggicalze in vista), in verità sono dei cuissardes destinati a diventare un must.

La serata dei duetti in Dolce&Gabbana

Chi ha firmato i cuissardes-calza di Annalisa

Gli stivali sfoggiati da Annalisa a Sanremo 2024 fanno parte della collezione di Dolce&Gabbana ideata da Kim Kardashian, quella che ha reinventato in chiave iper sensuale alcuni capi d'archivio considerati da sempre il simbolo della Maison.

I cuissardes Dolce&Gabbana

Guepière indossate come minidress, reggicalze portati a vista, tubini stringati dall'animo bondage, culotte scintillanti trasformate in micro shorts: ogni dettaglio di questa linea celebra il mondo della lingerie. I cuissardes in tulle stretch trasparente scelti da Annalisa per il Festival sono tra i pezzi più apprezzati della collezione: sembrano delle calze, sono alti fino alla coscia e sul tacco hanno l'iconico logo DG. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 995 euro. Riusciranno a imporsi tra i trend di stagione anche nella "vita reale"?

Il look della finale