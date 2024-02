Annalisa a Sanremo senza pantaloni: come ha trasformato il trend con culotte e reggicalze Annalisa sale sul palco dell’Ariston mixando sensualità ed eleganza. L’evoluzione dark della popstar è modellata sul suo carattere “negli anni ho capito che sto meglio più grintosa che bambolina”, ha raccontato a Fanpage.it, esibendosi con un outfit estremamente sofisticato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa in Dolce&Gabbana

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annalisa sale sul palco dell'Ariston con un look audace a pieno di carattere. Da un po' di tempo la cantante di Savona ha dato una svolta dark al suo stile, lo si è visto sul green carpet, dove è arrivata sfoggiando un trench in tulle nero, ma anche nell'immagine con cui ha svelato la sua partecipazione alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, in cui appariva con un outfit total black composto da un body e un blazer. Lo stile di Annalisa negli anni si è evoluto abbracciando la sua maturità artistica, da concorrente di Amici a popstar, un successo che è stato possibile sicuramente grazie alla sua bravura, ma che ha avuto un buon riscontro anche sugli abiti. Oggi Annalisa mixa sensualità ed eleganza, riuscendo sempre ad apparire sofisticata e chic.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il look di Annalisa a Sanremo

La cantante porta sul palco dell'Ariston il brano Sinceramente e per cantarlo opta per un look sexy e grintoso. Sceglie di seguire il trend no pants, inaugurato dalla collezione Autunno/Inverno 203-24 di Miu Miu e seguito sul red carpet da star come Emma Corrin. Così la popstar si esibisce con un un crop top abbinato a un paio di culotte a vita alta arricchite di strass a cui si aggiunge un reggicalze. L'outfit è monocromo, total black e firmato Dolce&Gabbana e fa dialogare elementi più azzardati e voluttuosi con capi estremamente rigorosi. Annalisa, infatti, sceglie di coprirsi con un blazer doppio petto over size caratterizzato da revers a lancia e spalle larghe, il taglio è sartoriale e maschile e la lunghezza riesce a creare una sorta di abito. Così, un look che potrebbe sembrare troppo provocante, risulta in realtà coprente, le parigine abbinate al reggi calze non hanno un minimo di velatura e non lasciano intravedere nulla.

Annalisa in Dolce&Gabbana

La scelta dell'outfit di Annalisa

L'abito è fortemente legato alla canzone. Lo ha dichiarato la sua stylist, Susanna Ausoni, che a Fanpage.it ha raccontato: "Abbiamo scelto un filo conduttore che lega tutti i look. È un lavoro organico che rappresenta bene questo pezzo. Quando seguo un artista a Sanremo io devo a vestire la canzone più che l'artista". Intervistata da Fanpage.it Annalisa invece aveva anticipato: "Sarò me stessa, quella che si è vista in questi tempi. L'intento è questo: continuare come ho fatto in quest'ultimo anno. Il legame tra look e canzone c'è, deve sempre esserci e io devo proprio visualizzare che quella è l'immagine giusta per fare quel pezzo e per dire quelle precise cose. Ogni serata è collegata, è una storia anche quella: tutto molto pensato. Negli anni ho capito che sto meglio più grintosa che bambolina, questo stile lo eviterei. Ecco perché andrò sul grintoso. Un look che mi è rimasto nel cuore è quello della finale del 2018".

Annalisa Scarrone