Il green carpet di Sanremo 2024, tutti i look dei cantanti al Festival Oggi a partire dalle 19.30 i Big in gara di Sanremo 2024 sfilano sul green carpet allestito fuori al teatro Ariston. Si tratta della loro prima apparizione pubblica ufficiale a poche ore dall'inizio del Festival, in occasione della quale danno una piccola anticipazione del loro stile sanremese: ecco tutti i look.

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo sta per cominciare e, come da tradizione, l'attesa prima serata viene anticipata dalla sfilata sul green carpet degli artisti in gara. Si tratta di un tappeto verde allestito fuori al teatro Ariston, è lungo 300 metri e collega via Matteotti al Suzuki Stage di piazza Colombo, passando per via Mameli. Per quale motivo non è rosso come tutti gli altri? Il total green è un omaggio alla sostenibilità ambientale (non a caso l'installazione rimarrà alla città di Sanremo anche al termine del Festival). L'appuntamento è oggi, 5 febbraio 2024, alle ore 19.30 su Rai News 24 o su Rai Play, dove sarà possibile seguire in diretta l'evento. Tra i più attesi ci sono Annalisa, che proprio di recente è apparsa meravigliosa con un abito zebrato, Rose Villain con i suoi outfit pensati per "fare punti" al Fantasanremo, ma anche i Ricchi e Poveri, ormai trasformati in vere e proprie rockstar con uno styling ad hoc.

Il green carpet inaugurale di Sanremo tra gli eventi più attesi del Festival, visto che dà ufficialmente il via alla seguitissima kermesse canora. Gli artisti che sfilano fuori al teatro Ariston non solo vengono accolti da un vero e proprio bagno di folla ma ne approfittano anche per dare il meglio di loro in fatto di stile, concedendo ai fan una piccola anticipazione dei look che sfoggeranno sul palco. Mattia Stanga, grande protagonista del Prima Festival, ha aperto il programma con un full look Thom Browne caratterizzato da giacca e pantaloni coordinati con dettagli total blu alternati a pezzi di tessuto tweed sui toni del rosso. La prima ad arrivare è stata Rose Villain con un maxi cappotto a effetto Cappuccetto rosso con tanto di cappuccio tartan. Total black per Diodato, cappotto principe di Galles con cinturone in vita bordeaux e dente d'oro per Mahmood. Sangiovanni ha osato con una giacca scintillante, Clara è apparsa candida in total white, mentre Giuliano dei Negramaro è apparso super esuberante con una pelliccia over. Alessandra Amoroso è rimasta fedele allo stile dark, Fred De Palma ha optato per il grigio chiaro, mentre Fiorella Mannoia ha sfoggiato un cappottino rosso e le scarpe basse. Abito di seta bianco, giacca di pelle e cuissardes total red per Emma Marrone (che ha sfilato con Loredana Berté in bomber). Big Mama ha scelto un piumino lungo fino ai piedi, lo ha abbinato a un tubino fasciante e a una cascata di collane scintillanti. Tra i concorrenti più amati di quest'anno ci sono Stash e i The Kolors, Il Volo e Geolier, tutti elegantissimi in completi firmati Emporio Armani.