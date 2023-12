FantaSanremo 2024, le regole di stile: su quali cantanti puntare per vincere Sanremo 2024 è un po’ più vicino, ora che è ufficialmente iniziato anche il FantaSanremo. È possibile iniziare a costruire la propria squadra. Alcuni cantanti in gara coi loro look possono regalare punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Annalisa, Alessandra Amoroso, Mahmood (Sanremo 2021)

Alle ore 12 in punto il sito del FantaSanremo è stato preso d'assalto dagli appassionati del gioco, che si sono immediatamente cimentati con il primo step della competizione: la formazione delle squadre. Il gioco ormai da anni è diventato un rituale irrinunciabile e nel tempo il progetto è cresciuto diventando sempre più coinvolgente, riscuotendo successo in tutt'Italia. I partecipanti amano partecipare da soli, aggregarsi in squadre, sfidarsi a colpi di bonus e malus. Il regolamento è cambiato poco nel tempo: 100 baudi (una sorta di moneta virtuale) a disposizione per creare una squadra composta da 5 artisti, di cui un capitano. I punti vengono sommati in tutte le serate del Festival, fino a completare una classifica che decreta il vincitore definitivo. Per la formazione della squadra ognuno segue una propria filosofia: c'è chi si affida ai cantanti più quotati alla vittoria, chi punta sugli artisti capaci di far acquisire punti con la loro performance. In questo caso, gli outfit sfoggiati sul palco sono fondamentali, perché possono costituire a seconda dei casi punti in più o in meno.

Quali sono gli artisti da bonus

Ogni artista con le sue scelte determina l'applicazione di bonus o malus. Il punteggio del giocatore, dunque, aumenta o diminuisce a seconda di alcune decisioni del cantante, che riguardano le azioni che compie sul palco, il gradimento della performance canora, ciò che indossa. Su alcuni l'attenzione è altissima. Ci si aspetta scelte di stile audaci da Annalisa, Alessandra Amoroso e Emma: con Angelina Mango sono le donne più quotate di questa edizione del Fantasanremo 2024. Valgono ben 23 baudi ciascuna, dunque sarà impossibile averne in squadra più di una. Bisogna scegliere bene!

La "scapezzolata" di Achille Lauro, Sanremo 2022

Proprio Emma ha dato vita a uno dei bonus ancora presenti nel regolamento, che porta il suo nome: +10 punti a chi indossa una corona o una tiara sul palco. Potrebbe ripetere il gesto dell'Eurovision, quando salì sul palco con in testa una corona. E non dimentichiamo che proprio lei fu nel 2022 la vincitrice del Fantasanremo, quella che fece fare più punti.

L'outfit piumato di Elodie, Sanremo 2023

Bonus Ariete di +5 punti a chi indossa un cappello sul palco: potrebbe essere Sangiovanni a regalarli o forse Gazzelle. Sangiovanni lo ha indossato anche alla finale di Sanremo Giovani 2023. E Bonus Truppi di +10 punti a chi invece canta in canottiera: qui potrebbe giocarsela Fred De Palma. Difficile accaparrarsi il Bonus Berti, decisamente stravagante: +10 punti per outfit raffiguranti capesante. Chissà che non facciano il colpaccio La Sad, trio punk da cui ci si aspetta di tutto.

Loredana Bertè, Sanremo 2019

I punti salgono a +20 per il Bonus Pelù, dunque se l'artista sottrae la borsetta o l'effetto personale a un membro del pubblico. A proposito di borsetta: non è escluso che possa indossarla Loredana Bertè, solita esibirsi con questo accessorio. Bonus di +5 punti a chi canta scalzo. E ancora: +5 per l'ombelico in bella vista, +10 per la scapezzolata. Anche Angelina Mango potrebbe optare per gli amati crop top che scoprono la pancia, un must dei suoi look di scena.

Emma in total black, Sanremo 2022

I bonus look del Fantasanremo 2024

L'outfit total black vale +10 punti: occhio ad Annalisa, che ultimamente ama particolarmente questa nuance, certamente la più elegante di tutte. E ad Alessandra Amoroso, che lo ha già sfoggiato per la finale di Sanremo Giovani. A Sanremo 2023 il bianco era stato la nuance per eccellenza sul palco dell'Ariston, nel 2024 potrebbe essere il nero. C'è da aspettarselo anche per Il Volo, Nek e Francesco Renga, Irama. Valgono +15 punti i pantaloni a zampa, mentre addirittura +20 la giacca di tuta in stile acetato. Regala +10 punti il look piumato (come fece Elodie in versione cigno nero nel 2023 o la stessa Alessandra Amoroso nel 2021).

Dargen D'Amico sul palco con gli occhiali da sole, Sanremo 2022

Un malus è diventato un bonus

Non è una svista: esibirsi con gli occhiali da sole non è più un Malus! Salire sul palco con questo accessorio era costato caro a chi aveva inserito Dargen D'Amico nella squadra del Fantasanremo 2023: il cantante non se ne separa mai e dunque all'epoca ha fatto perdere un bel po' di punti a chi lo aveva scelto. Quest'anno, invece, nel regolamento c'è il Bonus Dargen che regala +5 punti. È scontato che ripeterà il gesto anche quest'anno e potrebbe "copiarlo" Gazzelle, molto affezionato a questo accessorio.