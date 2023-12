Quotazioni Fantasanremo 2024, quanto valgono i 30 cantanti big in gara Mancano poche ore all’uscita del regolamento ufficiale del Fantasanremo 2024 e alla possibilità di costruire la propria squadra in baudi: ecco le quotazioni dei Big in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2024, l'ultimo, probabilmente, che vedrà Amadeus come conduttore e direttore artistico. Da qualche anno, però, il Festival è anche Fantasanremo, ovvero la competizione che permette a chiunque di comporre e gestire una squadra di cinque artisti che con una serie di bonus e malus otterranno punteggi ogni sera e alla fine chi ne avrà ottenuti di più vincerà. In attesa del regolamento che uscirà tra qualche ora, gli organizzatori hanno reso pubbliche le quotazioni di ogni cantante, ricalibrate un po' visto che quest'anno i big saranno 30.

Chi è più quotato al Fantasanremo 2024

Tra le più quotate per questa edizione del Fantasanremo ci sono quattro donne, che valgono, ognuna, 23 baudi – la moneta virtuale del gioco -, ovvero Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso e Emma, grande protagonista del gioco, l'ultima volta che ha cantato all'Ariston. Grandi aspettative anche su artisti come The Kolors, Dargen D'Amico, i Negramaro e Geolier, mentre i più giovani come BNKR44, Clara, Santi Francesi, Il Tre e Maninni, sono in fondo, ma come succede sempre, potrebbero riservare grandi sorprese e cercare di farsi notare anche grazie ai bonus del Fantasanremo. Quest'anno saranno celebrati anche i cinque anni di Sanremo di Amadeus, ci saranno, infatti "il bonus Dargen D'Amico per chi si esibisce con gli occhiali, il bonus Emma per chi si fa inseguire dalla polizia, il bonus Sesto Sangiovanni, che procurerà un mega bonus a chi avrà in squadra Sangiovanni se l'artista arriverà sesto nella classifica del festival".

Le quotazioni in baudi dei 30 big in gara a Sanremo 2024

Le quotazioni in baudi dei 30 big in gara a Sanremo 2024

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Emma: 23 baudi

The Kolors: 22 baudi

Geolier: 22 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Negramaro: 22 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Mahmood: 21 baudi

Diodato: 21 naudi

Mr. Rain: 21 baudi

Alfa: 20 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Volo: 20 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

La Sad: 19 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Gazzelle: 19 baudi

Irama: 19 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Loredana Bertè: 18 baudi

Big Mama: 17 baudi

Mannini: 17 baudi

Il Tre: 17 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

Clara: 16 baudi

BNKR44: 16 baudi

Gli organizzatori: "Il regolamento non cambierà"

In un'intervista all'Adnkronos, gli organizzatori avevano spiegato che il fulcro del regolamento non cambierà: "Al contrario di Amadeus, noi non cambiamo i fondamentali del Regolamento del FantaSanremo: anche con 30 artisti in gara ogni giocatore avrà a disposizione 100 Baudi e le squadre saranno composte da 5 artisti (…) il totale dei Baudi e degli artisti per squadra non cambierà. L'unica cosa che potremo fare è calibrare meglio le fantaquotazioni, in maniera che gli artisti costino un numero di Baudi compatibili con la creazione di una buona squadra (…). Ci sono tanti artisti che già sulla carta sono da podio, poi certo terremo presenti anche le quotazioni dei bookmakers e i rumors sulla qualità dei brani. Ma non sarà un lavoro semplice".