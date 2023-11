Annalisa in total black: look in stile bondage tra latex, maxi stivali e calze a rete Annalisa è sempre attenta alle tendenze moda: il look in stile bondage, interamente in latex, sfoggiato sui social ne è la prova.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa

La musica del momento è quella di Annalisa, che con la sua voce da mesi monopolizza le classifiche macinando record e successi. La cantante sta vivendo un momento di grande soddisfazione professionale, giunto dopo aver lavorato sodo per tanti anni, anni in cui ha sempre goduto di grande affetto da parte del pubblico. Ora le sue canzoni sono le colonne sonore preferite dagli italiani, ballate e cantate ovunque, gettonatissime e virali sui social, sempre presenti sui palchi più prestigiosi. E oltre a imporsi col suo talento, sempre più la 38enne si sta imponendo anche come icona di stile.

La crescita stilistica di Annalisa

Chi segue Annalisa sin dall'inizio, dagli esordi televisivi, la ricorda sicuramente con le divise di Amici, il talent show che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Da allora ha fatto tanta strada e oggi è un punto di riferimento della musica italiana. In periodi recenti oltre a maturare come artista è maturata anche dal punto di vista stilistico. Ha preso una direzione nuova, giocando di più coi look e mostrandosi in una veste diversa, più adatta probabilmente al suo sentire, alla sua crescita di donna. Lei stessa ha motivato questo cambiamento, spiegando che è stato un bisogno intimo e personale, scaturito dal desiderio di raccontarsi con maggiore trasparenza, mettendo anche l'estetica al servizio delle canzoni. Ecco perché nell'ultimo periodo si è divertita tanto a usare le parrucche e perché il suo stile è andato in una direzione più sexy e femminile, si è fatto più audace e spesso dark.

Annalisa in total black

Il total black è uno dei fili conduttori dei recenti look di Annalisa, che pur spaziando molto sta prediligendo gli outfit dal mood dark. I capi must del suo guardaroba sono i minidress, i blazer oversize, le giacche di pelle, corsetti e shorts. Sui social condivide spesso i look di scena, riservando invece pochissimo spazio alla quotidianità, alla vita al di fuori del palcoscenico, che protegge e tutela senza eccessiva esposizione. Quando si tratta di esibizioni e concerti, però, ama condividere con fan e follower le scelte di stile. In un recente post si è mostrata con un sexy look in stile bondage, interamente in latex: giacca crop, shorts, stivali con tacco altissimo e immancabili calze a rete.

Leggi anche Annalisa in total black: jumpsuit con bralette in vista per il gran finale di Battiti Live

Annalisa e Rudy Zerby

Come sempre la cantante è al passo con le tendenze, visto che le passerelle dell'Autunno/Inverno 2023-24 hanno decretato il successo dei look in pelle, che spopolano tra le celebrity. Il settore fashion è molto incuriosito dalle trasgressioni che rimandano al mondo BDSM e sono tornati in passerella imbracature, cinghie, frustini, guanti, capi in materiali insoliti come il latex e persino i sex toy.