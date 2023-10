Shakira con il look di pelle lancia la tendenza bondage per l’autunno 2023 Nel corso della Billboard Latin Music Week la cantante colombiana ha raccontato di sé e del suo rapporto con i figli. Per l’occasione ha indossato un outfit aggressive total leather.

A cura di Annachiara Gaggino

Shakira durante l’evento

Shakira è stata tra gli ospiti della Billboard Music Week in scena a Miami dal 2 al 6 ottobre. La cantante colombiana ieri mercoledì 4 ottobre al Faena Forum è stata intervistata da Leila Combs e ha risposto a diverse domande, lasciandosi andare in una chiacchierata che ha toccato argomenti che andavano da quelli più personali a quelli legati alla sua carriera. Ha raccontato del processo creativo e dei suoi progetti futuri.

Il look in pelle di Shakira

La popstar per questa sua apparizione ha scelto di indossare un look total leather. L'outfit aggressive era composto da una completo in pelle nera, composto da un paio di pantaloncini corti fino a mezza coscia e un corsetto a body dalle spalline super sottili. Il capo firmato Alex Perry era decorato da una cintura, sempre dello stesso materiale, che le metteva in risalto la vita. La cantante colombiana ha completato il look sfoggiando un paio di stivali sopra al ginocchio in pelle con tacco alto e plateau.

I capi Alex Perry scelti da Shakira

L'intervista a Shakira

Nel corso dell'intervista Shakira ha parlato della sua ultima hit, El Jefe, realizzata con il gruppo Fuerza Rigida, un nuovo attacco nei confronti dell'ex marito Piqué e che in poche ore dalla sua uscita è diventata subito un trend topic. "Mi sono divertita molto. Volevamo fare una canzone che ritraesse la realtà di molti. Inoltre, avevo il desiderio di sperimentare qualcosa del genere regionale messicano, ma con un tocco di ska", ha raccontato la popstar durante l'evento.

Shakira in Alex Perry

Il discorso si è poi spostato sull'importanza del sostegno dei fan e del ruolo dei figli nella sua vita. "Milán è stato quello che mi ha fatto conoscere la musica di Bizarrap, quando fai una canzone con lui, diventi famoso in tutto il mondo. Milán ha un buon istinto. Ascolto molto i miei figli. Ogni volta che sto per pubblicare qualcosa, chiedo loro cosa ne pensino. Con Te Felicito, per esempio, l’idea del robot nel video era di Sasha, e quella del fuoco di Milán". I due ragazzi sono apparsi di recente accanto alla madre, agli MTV Video Music Awards in New Jersey, dove si sono recati per sostenerla.

La pelle è il trend dell'Autunno

Shakira segue così la tendenza dell'Autunno/Inverno 2023. Già sulle passerelle si era infatti notato un ritorno massimo dei capi in pelle e uno stile bondage. La leather jacket sta bene su tutto ed è stata proposta da Alexander McQueen e Miu Miu. Questo tessuto è indossabile dalla mattina alla sera, partendo dai pantaloni cargo e mini gonne fino a lunghi tubini estremamente sensuali.