La pelle è la tendenza moda dell’Autunno/Inverno 2022-23 (e si porta in versione total look) La pelle torna protagonista delle tendenze autunnali in versione sofisticata, glamour o sexy: come ricreare i look total leather visti in passerella.

Sarà che la tendenza bikercore su TikTok ci ha fatto innamorare di nuovo di giacche e pantaloni da motociclista, sarà che in tempi difficili servono look decisi e di carattere: fatto sta che la pelle torna protagonista delle tendenze invernali in versione sofisticata, glamour e seducente. Dimenticatevi la classica giacca di pelle da abbinare agli stivali: da Alexander McQueen a MiuMiu, da Burberry a Bottega Veneta, le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 propongono look total leather da giorno e da sera, anche in versione eco e sostenibile. Ecco gli abbinamenti da provare all'arrivo dei primi freddi.

Leather mania: biker e pantaloni in pelle per l'autunno 2022

Se perfino Miuccia Prada cede al fascino della pelle, chi siamo noi per resistere? Sulla passerella invernale di Miu Miu hanno sfilato modelle con pantaloni in pelle da motociclista abbinati a giacche dal taglio crop. Un'idea facile da copiare per i look autunnali, da spezzare con pullover colorati o gilet. Il revival dell'estetica bikercore, cioé da motociclista, all'ennesima potenza.

L'abito in pelle è la tendenza per la sera

La moda dell'autunno 2022 ci fa scoprire il lato sensuale della pelle: di giorno via libera a pantaloni, blazer e longuette effetto leather, di sera si può puntare su un tubino in ecopelle tagliato a vivo, da indossare rigorosamente con stivali e un trench in pelle coordinato, la tendenza invernale per affrontare le metropoli come moderne Catwoman.

La giacca in pelle si abbina alla minigonna

Femminile e dark al tempo stesso: la mini in pelle o in ecopelle ci farà compagnia per tutto l'autunno, da portare rigorosamente con un chiodo o un blazer abbinato. All'arrivo dell'inverno continueremo a indossare le mini in pelle con collant e dolcevita a contrasto, per un look in perfetto stile Dark Academia.

Il tailleur in pelle è la tendenza dell'inverno 2022

Punk, ribelle, militare, dark: la pelle ha moltissime anime. Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 però scommettono anche su un lato nuovo: sartoriale e sofisticato. Perché non provare un completo in pelle, con giacca e pantaloni coordinati al gilet o a un top bustier? In questo caso evitate il total black e date libero sfogo al colore, dall'azzurro al verde prato, fino al viola ametista. Sarete rock'n'roll anche in gilet!