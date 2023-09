Shakira brilla agli MTV Video Music Awards: a fare il tifo per lei anche i figli in coordinato Shakira è stata grande protagonista degli MTV Video Music Awards. Ha ritirato dei premi e si è esibita sul palco; nel corso della serata ha sfoggiato tre look.

A cura di Giusy Dente

Shakira coi figli Milan e Sasha

Il Prudential Center di Newark, nel New Jersey, ha ospitato la fatidica notte degli MTV Video Music Awards 2023. Shakira è stata grande protagonista dell'evento. Oltre a ritirare il Michael Jackson Video Vanguard Award, la popstar ha portato a casa la vittoria anche nella categoria Best Collaboration per il duetto TQG con KAROL GT. E non è tutto: è toccato a lei aprire la serata con un medley dei suoi brani. È stata la prima esibizione dal vivo dal 2006 e ha letteralmente infiammato il palco, mandando i fan in tilt. Tre i look sfoggiati dalla colombiana nel corso della serata (frutto del lavoro dello stylist Nicolas Bru).

Shakira arriva coi figli agli MTV VMA

Shakira se da un lato ha dovuto affrontare un periodo difficile dal punto di vista sentimentale (con la separazione da Piquè), dall'altro ha trovato sul fronte professionale un grande successo. La musica è stata valvola di sfogo e al tempo stesso linfa vitale, per riemergere dal buio e dai pettegolezzi, dimostrando a tutti di che pasta è fatta.

Shakira in Versace con scarpe Jimmy Choo

Ai VMA è stata grande protagonista della serata, dove è arrivata accompagnata dai due figli. Con la popstar c'erano sia Milan che Sasha (10 e 8 anni): per entrambi tute gialle e nere di Versace, abbinate a scarpe con la stessa stampa. Shakira è apparsa radiosa in un abito scintillante d'oro, con bretelline sottili, schiena e fianchi parzialmente nudi e piccolo strascico posteriore. Un look sfarzoso insomma, anche questo firmato Versace, completato con scarpe Jimmy Choo.

Shakira in Versace

Shakira con l'abito cut-out

Al prezioso look color oro di Versace, Shakira ne ha alternato un altro della stessa Maison. Alla serata, infatti, ha sfoggiato un'altra iconica creazione del brand: abito sottoveste in una delicata nuance celeste con dettagli cut-out e maxi spacco. Il vestito presenta un elemento inconfondibile: le spille. Proprio Donatella Versace ha dedicato all'artista un post su Instagram, congratulandosi per i traguardi ottenuti: "Dovresti essere orgogliosa di tutto ciò che hai fatto finora. Ogni record che hai infranto e ogni regola che hai infranto ti ha reso incredibilmente unica" .

Il look scintillante dell'esibizione di Shakira

La pop star ha regalato al pubblico un medley dei suoi più grandi successi, da quelli più lontani nel tempo ai più recenti. È stata un'esibizione spettacolare: Shakira per l'occasione ha scelto un nude look impreziosito da dettagli scintillanti su top, gonna e collant. Ha fatto ballare tutti creando un'atmosfera di festa e imponendosi con talento e grinta.