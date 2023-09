MTV Video Music Awards, è subito effetto nostalgia con la reunion degli NSYNC Gli NSYNC, band simbolo di fine anni Novanta e primi anni Duemila, agli MTV VMA hanno consegnato un premio a Taylor Swift.

A cura di Giusy Dente

Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick

Per Billboard gli NSYNC sono la quinta boyband di tutti i tempi per numero di vendite. E in effetti il gruppo composto da Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick ha fatto cantare e ballare il mondo intero con le sue hit. Erano gli anni del Disney Mickey Mouse Club che sfornava talenti (Timberlake veniva proprio da lì), gli anni in cui tutti ascoltavano le band e avevano i propri idoli del cuore. Gli NSYNC se la sono vista in quel periodo con altre famose formazioni come i Backstreet Boys, i Take That, i Boyzone. Ognuno aveva i suoi preferiti! Gli NSYNC si sono sciolti nel 2002, quando i cinque hanno preso strade diverse. Sono tornati insieme agli MTV VMA.

Gli NSYNC di nuovo insieme

Justin Timberlake e la sua ex boyband hanno premiato Taylor Swift per il miglior video pop agli MTV Video Music Awards 2023. La cantante ha portato a casa diversi premi, tra cui questo per il brano Anti-Hero. Per i cinque è stata una reunion emozionante, giunta a distanza di molto tempo da quella precedente. La band è tornata insieme una prima volta dopo lo scioglimento nel 2018, a vent'anni esatti dal debutto, per ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Poi nel 2013 tutti e cinque i membri sono saliti sul palco degli MTV Video Music Awards in occasione della consegna a Timberlake del premio Michael Jackson Video Vanguard e un'esibizione. A questa ne ha fatto seguito un'altra nel 2019, al Coachella, ma c'erano solo Chasez, Kirkpatrick, Fatone e Bass (senza Timberlake).

Gli NSYNC 20 anni fa sono stati premiati proprio ai VMA per il singolo di successo Bye Bye Bye. Stavolta sono stati loro a consegnare la statuetta a Taylor Swift. Per l'occasione hanno scelto look colorati, tutti diversi: giacca e pantalone abbinati per tutti, tranne per Timberlake, che ha optato per uno spezzato con giacca Dior.

Taylor Swift ha esultato nel vedere i componenti della band tutti insieme sul palco. Li ha definiti: "Il pop in persona". Come lei anche il resto dei presenti: tutti festeggiato l'ingresso del gruppo, la cui presenza è stato un tuffo indietro nel tempo, un salto nel magico modo di fine anni Novanta e primi anni Duemila.