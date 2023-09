Vanessa Incontrada regina dei Tim Music Awards: colora il palco con tailleur viola e corpetto Vanessa Incontrada, in coppia con Carlo Conti, è tornata alla conduzione dei Tim Music Awards.

A cura di Giusy Dente

Instagram @timmusicawardsofficial_ Ph. Francesco Prandoni

L'Arena di Verona ha ospitato una grande festa della musica. L'evento è ormai una tradizione consolidata che si ripete da diversi anni, un punto di riferimento per il settore spettacolo e tv, visto che va anche in onda su Rai 1 diviso in due serate. Alla conduzione una coppia amatissima dal pubblico: quella composta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards

Vanessa Incontrada è un nome fisso, quando si parla di Tim Music Awards. Per la conduttrice, infatti, questo non è stato il primo anno al timone della kermesse. C'era anche lo scorso anno, sempre in coppia con Carlo Conti (glamour sul palco con gonna a vita altissima e blusa).

L'edizione di quest'anno va in onda divisa in due serate: 15 e 16 settembre. Tantissimi i cantanti chiamati a regalare al pubblico le loro performance. In scaletta Annalisa, Lazza, Angelina Mango, Madame. Presenti anche Elodie e Marco Mengoni con look nude coordinati.

Il look di Vanessa Incontrada

I must have del guardaroba di Vanessa Incontrada sono senza dubbio le gonne a matita con vita alta, le bluse, i tubini aderenti con scollature profonde e i tailleur. Proprio su un completo ha puntato questa volta la conduttrice dei Tim Music Awards, allineandosi alla tendenza del momento, che ha eletto il tailleur a tendenza dell'Autunno/Inverno 2023-24, perfetto per il back to work e il back to school. Due pezzi viola satinato per lei, composto da blazer e pantaloni a vita alta, abbinati a un corpetto nero. La conduttrice ha lasciato sciolti i capelli, più biondi del solito, tenendo la chioma mossa. Il pubblico l'ha apprezzata molto in qualità di regina della serata.