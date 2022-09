Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards, è glamour con gonna a vita altissima e blusa Vanessa Incontrada ha scelto un look classico e glamour, per la serata conclusiva dei Tim Music Awards: gonna aderente a vita altissima e blusa, con il suo accessorio migliore cioè il sorriso.

A cura di Giusy Dente

Non c'è estate senza tormentoni e anche quest'anno non poteva mancare la serata del Tim Music Awards (trasmessa su Rai 1), per assegnare i premi alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle vacanze degli italiani, ma anche a quelle che hanno ottenuto i migliori risultati di vendita negli ultimi mesi. A guidare la serata, dall'Arena di Verona, nuovamente Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia amatissima e molto affiatata sul palcoscenico. Nel corso delle due serate (9 e 10 settembre) si sono esibiti tutti i protagonisti del panorama musicale del momento: Elodie, Rkomi, Giusy Ferreri, Tancredi, Malika Ayane, Dargen D'amico.

Vanessa Incontrada torna in tv

I Tim Music Awards simbolicamente segnano la fine dell'estate. Anche quest'anno il programma, suddiviso in due serate, è stato affidata alla consolidata ed energica conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I due hanno dovuto fronteggiare un nemico imprevisto: la pioggia! Il maltempo, con tanto di grandine, ha svuotato l'Arena rendendo difficile lo svolgimento dello show. Ma non si sono persi d'animo, nonostante un po' di tensione e alcuni problemi tecnici. In programma per la conduttrice ci sono altri due progetti televisivi. Al momento è impegnata sul set di "Fosca Innocenti", con Francesco Arca: presto i fan della fiction potranno godersi le puntate della nuova stagione. Inoltre è stata confermata la sua presenza a Zelig, ovviamente in coppia con Claudio Bisio.

Il look di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha scelto un look glamour in colori scuri, per la conduzione dell'evento dall'Arena di Verona. I suoi outfit preferiti sono quelli fascianti, soprattutto tubini e gonne longuette, magari abbinate a camicie morbide o corpetti dalla scollatura generosa. Alterna questi capi femminili ed eleganti, ad altri dal taglio più mannish, come blazer e pantaloni classici. Stavolta ha scelto una gonna nera aderente a vita altissima, lunga fin sotto il ginocchio, abbinata a blusa lucida marrone, con immancabili décolleté dai tacchi a spillo.

Leggi anche Vanessa Incontrada ai Seat Music Awards, combatte il body shaming con la maxi scollatura

Le recenti critiche a Vanessa Incontrada

"Sei bellissima", ha urlato il pubblico del concerto di Gigi d'Alessio quando a sorpresa sul palco, lo scorso giugno a Napoli, è arrivata Vanessa Incontrada. La conduttrice era appena finita al centro di alcune polemiche a causa della copertina di un settimanale, che aveva pubblicato delle sue foto in costume. Si era tornati quindi a parlare del suo corpo in toni poco delicati, di quei chili in più rispetto al passato, sollevando le questioni della body positivity e del body shaming che da diversi anni accompagnano la conduttrice. Il pubblico, dedicandole quella canzone, le ha voluto ribadire il suo apprezzamento, come donna e come professionista, a prescindere dalla bilancia. E lei infatti procede dritta per la sua strada, senza curarsi di chi cerca di farle del male gratuito. "La mia risposta è l’indifferenza": con queste parole, rilasciate nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair, ha chiuso l'argomento.