Mahmood con la pelliccia da yeti: per il ritorno sul palco segue il trend del total denim Mahmood è stato tra i grandi protagonisti dei Tim Music Awards che si sono tenuti nel weekend a Verona. Per il ritorno sul palco ha seguito il trend del total denim, sorprendendo tutti con una esuberante pelliccia yeti.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato il momento di eleggere il tormentone di stagione. Lo scorso weekend l'Arena di Verona ha ospitato le due serate dei Tim Music Awards, evento presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che ha premiato gli artisti e le canzoni che hanno spopolato negli ultimi mesi. Tra i cantanti che si sono esibiti sul palco non poteva mancare Mahmood, che sulle note di Kobra ha ballato e fatto scatenare il pubblico (ottenendo anche uno degli ambiti riconoscimenti a fine performance). Il dettaglio che non è passato inosservato? Per il ritorno ai live dopo la pausa estiva ha sorpreso tutti con una maxi pelliccia da yeti.

Il look di jeans di Mahmood

Mahmood è stato tra i grandi protagonisti della seconda puntata dei Tim Music Awards e non solo grazie alla sua performance, ha anche sfoggiato un outfit davvero sopra le righe. Si è rivolto all'esuberanza e all'originalità di Diesel, che ha realizzato per lui un look total denim dall'animo glamour e genderless. Ha abbinato un paio di jeans scambiati dal taglio classico a un top di jeans in pieno stile anni '90, ovvero a punta sul davanti, cortissimo sulla schiena, tanto da lasciare i fianchi nudi. Non sono mancati gli stivali col tacco coordinati e i maxi occhiali da sole da divo, un modello con montatura e lenti total red.

Mahmood in Diesel

Mahmood lancia la pelliccia yeti

A fare la differenza nell'outfit di Mahmood è stato però il soprabito: ha abbinato il completo in denim a una enorme pelliccia in tinta, un modello oversize effetto yeti con il pelo "arricciato". Durante la performance l'ha tolta, così da potersi muovere con più facilità, ma una volta terminata l'esibizione l'ha "prestata" a Carlo Conti, che è stato lieto di lasciarsi immortalare in versione orso. È proprio a lui che il cantante ha dedicato delle dolci parole d'affetto, ricordando l'esordio al suo fianco sul palco di Sanremo Giovani nel 2019. Insomma, Mahmood è tornato a sorprendere, di certo nei prossimi mesi continuerà a lasciare senza parole i fan col suo talento e con la sua passione per la moda.