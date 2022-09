Vanessa Incontrada in total black: ai Tim Music Awards brilla col tubino di paillettes Look scintillante, per la puntata conclusiva del Tim Music Awards: Vanessa Incontrada ha puntato sul total black, vestita di paillettes.

A cura di Giusy Dente

Squadra che vince non si cambia e anche quest'anno Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno condotto i Tim Music Awards, giunti alla sedicesima edizione. La festa della musica italiana si è svolta all'arena di Verona in due appuntamenti. Si sono esibiti nella prestigiosa location i protagonisti del panorama musicale del momento, premiati per i loro successi: gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/GFK Oro-Platino-Multiplatino tra l'1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022, ma anche i tour che nello stesso periodo hanno raggiunto tra 100mila e 500mila spettatori. Ha portato a casa diversi riconoscimenti Elodie, che ha conquistato il pubblico della prima serata con un graffiante look trasparente. Non ha invece ricevuto premi "fisici" la conduttrice della serata, che in compenso è stata come sempre inondata dall'affetto dal suo pubblico (ma non è mancato anche qualche Tweet al veleno).

Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards

Il primo appuntamento dei Tim music Awards si è aperto con un'inquadratura su un cartellone tenuto ben in alto da alcuni spettatori: sopra c'era scritto "Vanessa sei bellissima". Non è la prima volta che si verifica una simile dimostrazione d'affetto verso di lei. Un episodio simile si è verificato a giugno durante un concerto di Gigi D'Alessio: la conduttrice era salita a sorpresa sul palco, ospite del cantante, e i fan le avevano intonato la canzone "Sei bellissima". Il coro si era levato all'indomani su alcune polemiche che avevano avevano coinvolto la 43enne, circa alcune foto in costume pubblicate da una rivista. Quegli scatti rubati avevano nuovamente portato a galla la questione body shaming, quel costante focus sul corpo della conduttrice, "colpevole" di essere meno snella rispetto al passato.

Dal canto suo, lei come sempre non ha risposto né rilasciato dichiarazioni, ha lasciato che parlasse il suo sorriso. La Incontrada da tempo chiede di non essere giudicata per il suo aspetto, ovviamente diverso da quando era una giovane ragazza agli esordi e senza figli: lo ha detto forte e chiaro due anni fa, posando nuda e senza ritocchi per Vanity Fair, proprio per lanciare un messaggio di normalizzazione dei corpi e di body positivity.

Il look della seconda puntata

Per la prima puntata dei Tim Music Awards, Vanessa Incontrada ha scelto un look glamour e femminile: longuette a vita altissima abbinata a blusa, con bustier di pizzo in vista. Outfit decisamente diverso per la seconda puntata, in total black: stavolta tubino midi a maniche lunghe e con scollo tondo, ricoperto di paillettes. Lo ha abbinato a décolleté nere con tacco alto.

in foto: abito Dolce&Gabbana

L'abito potrebbe essere di Dolce&Gabbana e costa 1450 euro. Questo è uno dei brand preferiti della conduttrice, di cui ha spesso indossato le creazioni. Ha anche posato come modella per la Maison, un inno alla bellezza che va oltre la taglia e i centimetri: questo è il messaggio che la conduttrice porta con sé quando è sul palco o in tv. È una professionista competente dalla solida carriera e una donna consapevole e sicura di sé. I Tweet al veleno degli haters sono sempre dietro l'angolo: stavolta qualcuno l'ha paragonata al Gabibbo, qualcuno si è chiesto se fosse incinta, altri hanno scritto che era un look che non le donava. Ma nessuna critica al veleno riesce a toglierle il sorriso e l'affetto del pubblico che le vuole bene.