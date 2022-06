L’estate acqua e sapone di Vanessa Incontrada tra costumi colorati e maxi occhiali Anche per Vanessa Incontrada è tempo di mare: non si lascia scalfire dai commenti sul suo aspetto fisico e il suo look balneare è trendy e colorato.

A cura di Giusy Dente

C'è voglia di spiaggia, di vacanze, di abbronzatura: ogni momento è buono per concedersi una pausa dalla routine e scappare a godersi il caldo e il sole. Vanessa Incontrada è attenta alla propria privacy e non esagera mai, nel condividere momenti della vita quotidiana. Ma proprio perché sa di essere circondata da tanto affetto, a volte con piacere porta con sé i follower nelle sue giornate, che si tratti del set di un nuovo film o di un workout in palestra, oppure di una gita fuori porta. Questo weekend, per esempio, la voglia di mare ha preso il sopravvento e ha mandato un besitos dal mare a tutta la sua community.

Vanessa Incontrada si gode l'estate

Le foto di Vanessa Incontrada in costume, condivise sui social dalla conduttrice stessa, arrivano all'indomani delle polemiche per un servizio fotografico pubblicato da una rivista. L'immagine di copertina ritraeva l'attrice distesa sul lettino, in spiaggia, in una posizione che oggettivamente non le rendeva giustizia: qualcuno ha letto lo scatto come il tentativo di fare body shaming, ma il direttore di Nuovo ha difeso la sua scelta editoriale, spiegandola come un gesto di normalizzazione nei confronti di un corpo che non andrebbe certo "censurato" solo perché diverso da una taglia 42. La 43enne da tempo chiede di non essere giudicata: lo ha ribadito forte e chiaro posando senza veli, completamente nuda, senza alcun ritocchino di post produzione per Vanity Fair, un paio di anni fa.

Il suo inno all'autenticità si intitolava proprio: "Nessuno mi può giudicare. Nemmeno tu". Era un modo per dire alle donne di non temere lo specchio, di non essere critiche verso se stesse, di non lasciarsi condizionare dai giudizi altrui. Era il tentativo di incoraggiarle a riappropriarsi della propria autenticità, a normalizzare i difetti, ad accettarli, a volersi bene oltre ogni stereotipo e oltre ogni canone irrealistico di bellezza. Vanessa Incontrada è un volto amatissimo della tv: è una donna solare, energica, brillante, piena di entusiasmo. Il bodyshaming che ha subito quando il suo corpo è cambiato, trasformato dalla maternità, l'ha messa a dura prova: c'erano sempre commenti taglienti, occhiate cattive. E purtroppo ci sono ancora. La sua colpa? Non vestire più una taglia 42. Lei però è riuscita a superare tutto questo, a non farsi scalfire: ecco perché non ha problemi a mostrarsi senza filtri, semplicemente per ciò che è.

Vanessa Incontrada senza filtri né makeup

Un costume intero giallo, dei maxi occhiali da sole: Vanessa Incontrada si è concessa un giro in barca, approfittando della bellissima giornata di caldo estivo per stare sotto il sole e per godere del mare cristallino. Il look balneare della conduttrice è allegro e colorato: un vivido giallo limone, in perfetta sintonia col suo animo così solare, capace di emanare gioia ed entusiasmo. Gli occhiali da sole sono dei Ray-Ban con lenti rotonde: un paio scure, un paio colorate. "Avevo voglia di te, mare. Besitos" ha scritto, rivolgendo un pensiero affettuoso ai suoi follower, che l'hanno sommersa di complimenti per la sua capacità di non perdersi d'animo e di sorridere sempre, alla faccia di chi si sofferma sul suo aspetto fisico tentando inutilmente di ferirla.