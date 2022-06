Vanessa Incontrada incanta al concerto di Gigi D’Alessio: col tubino a fiori è una dea Vanessa Incontrada era tra gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio che si è tenuto ieri sera a Napoli. È tornata sul palco dopo le polemiche sul suo peso e ha incantato tutti con un tubino a fiori fasciante: ecco chi ha firmato il look e il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuto il primo "capitolo" di Uno come te – Trent'anni insieme, il concerto evento di Gigi D'Alessio. Il cantante ha "illuminato" piazza Plebiscito per festeggiare i suoi 30 anni di carriera e questa sera bisserà la serata con un secondo show (che però non verrà trasmesso in tv). Gli ospiti speciali sono stati moltissimi, da Achille Lauro al figlio LDA, fino ad arrivare ad Alessandra Amoroso, meravigliosa in total black. A fare visita a Gigi c'è stata anche Vanessa Incontrada, che con lui ha lavorato al timone del programma 20 anni che siamo italiani. Dopo essere finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi a causa del suo peso, la spagnola ha dimostrato di essere una vera e propria dea, tanto che il pubblico non ha esitato a cantarle "Sei bellissima" mentre era sul palco.

Quanto costa l'abito a fiori di Vanessa Incontrada

Per tornare sul palco al fianco di Gigi D'Alessio Vanessa Incontrada ha curato il suo look nei minimi dettagli. L'avevamo lasciata in costume sui social dopo le polemiche sul suo peso e ora la ritroviamo in versione dea con l'abito floreale che le ha fasciato la silhouette giunonica. Ha puntato tutto su un tubino nero decorato all-over con delle rose rosse, per la precisione si tratta di un modello firmato Dolce&Gabbana con lo scollo stile bustino, le spalline larghe e la gonna fasciante al ginocchio. Qual è il prezzo del capo? Sui siti di moda viene venduto a 1.750 euro. Vanessa ha poi completato il tutto con una piega ondulata e con un make-up dai toni naturali, dando prova di essere la paladina della bellezza semplice e acqua e sapone.

L’abito Dolce&Gabbana

Vanessa Incontrada, la bellezza della semplicità

È ormai da anni che Vanessa Incontrada finisce al centro del mirino degli haters a causa del suo peso: da quando ha debuttato in tv a oggi il suo aspetto è decisamente cambiato ma non per questo ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Ha accettato la naturale trasformazione del suo corpo dovuta sia al passare del tempo che alla gravidanza e ha rifiutato ritocchi e artifici per adeguarsi agli stereotipi. È rimasta la "ragazza della porta accanto" che è sempre stata ed è proprio per questo che il pubblico la ama. Sorriso smagliante, sguardo vispo e profondo e fascino senza limiti: quanto conta realmente la taglia di fronte una bellezza tanto travolgente e raggiante?