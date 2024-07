video suggerito

L'ultima mania di Marc Jacobs: unghie XXL con i cristalli colorati Marc Jacobs ha presentato la nuova collezione A/I 2024-25 e per l'occasione ha anche rivelato la sua nuova ossessione: la french manicure XXL con i cristalli colorati.

A cura di Valeria Paglionico

Marc Jacobs è lo stilista del momento: ha appena presentato la sua nuova collezione per l'Autunno/Inverno 2024-25, trasformando la Public Library di New York in una vera e propria passerella e ospitando diversi volti noti nel front-row (prima tra tutti Lourdes Leon Ciccone col suo abito "bucato"). Tra maxi gonne colorare, abiti alla Marilyn Monroe e guanti da diva, il designer ha dato vita a uno show fiabesco e visionario, creando dei look perfetti per delle modelle principesse Disney. Al di là degli abiti lanciati sul catwalk, ad attirare le attenzioni dei fan è stato anche un originale dettaglio nascosto nella sua immagine: delle unghie XXL decorate con smalti variopinti e cristalli. Per quale motivo ha puntato su una manicure tanto appariscente?

Come è nata la passione per la manicure di Marc Jacobs

La passione per la manicure di Marc Jacobs risale a quando era solo un bambino, per la precisione a quando amava ammirare la mamma e le sue amiche mentre mettevano lo smalto sulle unghie (il più delle volte con la classica french manicure). È proprio in quel momento che ha cominciato a chiedersi "Perché le donne possono fare questo e io no?". Una volta cresciuto e diventato uno dei volti più in vista della moda, non ha esitato a decorare le sue unghie in modo originale. Ad oggi sono ormai più di due anni che usa regolarmente lo smalto, spaziando tra le più svariate nail-art, da quelle monocromatiche a quelle più creative e appariscenti.

Le unghie XXL di Marc Jacobs

Marc Jacobs con la french manicure gioiello

Alla sfilata A/I 2024-25 Marc Jacobs si è lasciato fotografare le mani, sfoggiando una esuberante manicure dalle lunghezze extra con due colori a contrasto, il beige e il bianco gesso, e le punte arricchite da strass e cristalli colorati. Il motivo per cui ha scelto qualcosa di tanto originale? Innanzitutto considera la forma quadrata molto chic, poi le nuance si ispirano alla manicure francese ma in una versione non convenzionale con delle tinte pastello. Per lui la nail-art è una forma di autoespressione, un modo per realizzare il sogno di quando era bambino e prendersi cura delle sue unghie in modo creativo. In quante proveranno a prendere ispirazione da lui durante l'estate 2024?

