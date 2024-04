Glass french manicure: le unghie della primavera sono a effetto vetro trasparente

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Con l'arrivo della primavera è il caso di abbandonare i colori scuri che hanno fatto da padroni durante l'autunno/inverno. La bella stagione porta con sé il bisogno di freschezza, di colore, di luce ed ecco quindi che sugli abiti fioriscono nuance pastello, i make-up si fanno soft e glossy e le manicure diventano un modo per comunicare allegria, con nuance che rimandano al sole e al mare, magari impreziosite con tocchi scintillanti. I fan delle nail art originali impazziranno per il trend della glass french manicure che permette di sbizzarrirsi in tanti modi passando dal neutro al colorato, giocando a seconda delle occasioni e delle preferenze.

Che cos'è la glass french manicure

Vetro sulle unghie? Quasi. La glass french manicure si ispira a questo materiale per restituirne la trasparenza, ma senza sacrificare necessariamente il colore. Questa nail art è perfetta per chi vuole un design sofisticato ma al tempo stesso allegro e originale, declinabile in tanti modi diversi.

Chi ama non passare inosservato può puntare sull'effetto multicolor, chi vuole stupire in un'occasione più elegante e formale può optare per il grande classico bianco, ma se non piace particolarmente l'idea di un risultato totalmente vetroso si può scegliere un pigmento glitterato o cromato, sicuramente capace di dare una marcia in più al look. La french manicure è un grande classico intramontabile, che in questa versione assume un aspetto ancora più trendy.

Come si realizza

Questa nail art di tendenza prevede l'applicazione di una punta trasparente all'estremità dell'unghia naturale per aumentarne la lunghezza. L'illusione della lunghezza è sicuramente discreta e minimal, perché non ha necessariamente bisogno di smalto colorato.

Il risultato finale è molto moderno in ogni sua variante, che si opti per qualcosa di più vicino alla french manicure tradizionale (con l'iconica lunetta bianca più o meno sottile) o la si stravolga in modi fantasiosi. Via libera alle personalità più eccentriche con applicazioni di ogni tipo, dai micro strass a delle piccole gemme (magari anche queste in similvetro trasparente) fino alle mini perline.

La punta, lavorata da un bravo professionista, può essere scolpita ovviamente in diverse forme, dall'ovale al rettangolare, in versione extra long a stiletto perfette per un'occasione speciale fino a opzioni più adatte alla quotidianità, non eccessivamente lunghe.

Una celebrity che si è fatta conquistare da questa nail arte è l'attrice Hailee Steinfild, che le ha richieste al famosissimo nail artist Tom Bachik per il party di compleanno.