video suggerito

Lourdes Leon Ciccone torna a provocare: per la sfilata indossa un micro abito “bucato” Lourdes Leon Ciccone è tornata a provocare. Ha partecipato alla sfilata newyorkese di Marc Jacobs e ne ha approfittato per sfoggiare un mini dress ricoperto di tagli cut-out. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I figli delle star, meglio noti come nepo babies, hanno ormai conquistato il mondo dello spettacolo, tanto che praticamente in ogni settore, dal cinema alla musica, spopola almeno un giovanissimo col cognome "famoso". Lourdes Leon Ciccone, la primogenita di Madonna, appartiene a questa categoria, anche se negli anni ha dimostrato di vantare anche un grandissimo talento sia come modella che come popstar. Non sorprende, dunque, che partecipi spesso agli eventi fashion in giro per il mondo, dando prova di essere un'icona glamour dall'animo originale e irriverente: ecco l'ultimo look audace che ha sfoggiato a una sfilata americana.

Lourdes Leon Ciccone alla sfilata di Marc Jacobs

Ieri sera la Public Library di New York ha ospitato l'esclusiva sfilata di Marc Jacobs. La collezione Fall/Winter 2024-25 è stata presentata nel luogo simbolo della Grande Mela, dettaglio che ha reso ancora più fiabesco e visionario lo show. Tra gli ospiti che si sono seduti nella prima fila del front-row non poteva che esserci anche Lourdes Leon Ciccone, da sempre fedele allo stilista americano. Dopo essere diventata testimonial di David Koma con degli originali look con scarpe di paglia, ha dato ancora una volta prova di essere un'icona di sensualità apprezzata in tutto il mondo con un outfit che non poteva passare inosservato.

Lourdes Leon Ciccone alla sfilata di Marc Jacobs

Il look cut-out della figlia di Madonna

Per lo show di Marc Jacobs Lourdes Leon Ciccone è tornata a provocare i fan con una scelta di stile tutt'altro che sobria. Ha messo in mostra il suo animo irriverente con un mini dress nero e fasciante, un modello a tubino ricoperto di tagli cut-out a effetto strappato che lasciano la pelle nuda (e i tatuaggi sparsi sul corpo in vista). Ha poi completato il tutto con una borsetta dark e con un paio di mules gioiello, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati come una sirena. Lourdes può essere definita la regina delle provocazioni proprio come sua mamma Madonna?

Lourdes Leon Ciccone in Marc Jacobs