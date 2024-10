video suggerito

Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman sfila a Parigi: il debutto in passerella con il look preppy La Paris Fashion Week P/E 2025 ha visto diversi "nepo babies" sfilare in passerella. Dopo Romeo Beckham, anche Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman, ha debuttato nella moda, diventando una delle modelle di Miu Miu.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week si è appena conclusa ma le sfilate spettacolari e suggestive che si sono tenute nell'ultima settimana continuano a far parlare. Sono state moltissime le Maison di fama internazionale che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2025, da Saint Laurent con la sua femminilità anti-convenzionale a Valentino col debutto di Alessandro Michele. I front-row sono stati letteralmente invasi dalle star ma la cosa che in pochi hanno notato è che anche in passerella si sono visti diversi volti noti dello spettacolo. A calcare i catwalk parigini non c'erano solo le modelle celebri, da Kendall Jenner e Irina Shayk, fino ad arrivare ad Adriana Lima, ma anche alcuni "nepo babies". In quanti hanno riconosciuto Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman?

Sunday Rose Kidman Urban diventa modella

L'edizione P/E 2025 della Settimana della Moda parigina ha visto il trionfo in passerella dei "figli di". Oltre a Romeo Beckham, apparso super glamour e sicuro di sé sul catwalk di Balengiaca, anche Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, ha debuttato nella moda. Sebbene abbia solo 16 anni, ha già avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo: è comparsa nelle serie tv che hanno visto sua madre come protagonista, Big Little Lies e The Undoing, e ha presenziato ad alcune sfilate Couture insieme all'attrice. Solo ora, però, ha deciso cosa vuole fare da grande: la modella. Non sorprende, dunque, che quando Miuccia Prada le ha proposto di sfilare per Miu Miu, lei abbia accettato con estremo entusiasmo.

Sunday Rose Kidman Urban sfila per Miu Miu

La figlia di Nicole Kidman sfila per Miu Miu

Sulla passerella di Miu Miu Sunday Rose ha dimostrato di essere una modella incredibilmente talentuosa. Abito bianco senza maniche con gonna corta e nastrino appuntato al collo, scaldamuscoli grigi al ginocchio e Mary-Jane spuntate col tacco alto e i profili a contrasto: il look in stile preppy sfoggiato dalla terzogenita dell'attrice hollywoodiana è riuscito a mettere in risalto l'innata classe che sembra aver ereditato proprio dalla madre Nicole. Capelli biondi che le cadono sulle spalle, make-up dai toni naturali e sguardo serissimo rivolto dritto in camera: Sunday Rose continuerà a inseguire la sua passione per la moda dopo questo debutto "trionfale"?