video suggerito

Adriana Lima torna in passerella: la trasformazione della modella alle sfilate di Parigi Adriana Lima è tornata in passerella dopo qualche anno di pausa, lo ha fatto per Schiaparelli durante la Paris Fashion Week, apparendo radicalmente cambiata: ecco le foto della trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 si è appena conclusa ma non si può fare a meno di parlare ancora delle spettacolari sfilate di alcune delle Maison più famose al mondo, da Valentino col debutto di Alessandro Michele alla direzione creativa a Coperni che ha trasformato le modelle in principesse sullo sfondo del castello di Disneyland. Ad attirare le attenzioni dei media sono state le numerose star che hanno partecipato agli show e non solo nei panni di ospiti, anche in passerella si sono viste diverse celebrities, da Kylie Jenner a Irina Shayk, fino ad arrivare a Romeo Beckham (che ha abbandonato il calcio per darsi alla moda). In quanti hanno notato, inoltre, una Adriana Lima completamente cambiata?

Adriana Lima sfila per Schiaparelli

Adriana Lima è stata tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week, ha sfilato per Schiaparelli, dando prova di non aver perso "lo smalto" nonostante negli ultimi anni si fosse presa una pausa dalla moda. Era dal 2022 che non calcava un catwalk, per la precisione da quando Alexander McQueen la volle tra le sue modelle, dandole la possibilità di mettere in risalto il meraviglioso pancione con un audace look total black con maxi cut-out sul ventre. Ora che sono passati più di 2 anni dalla gravidanza, ha ripreso a lavorare regolarmente e non ha esitato a tornare in passerella. Mini dress a quadri dalla silhouette squadrata, tacchi a spillo e falcata decisa: la top model non ha rivali in fatto di fascino e di stile.

Adriana Lima sfila col pancione per Alexander McQueen (2022)

La trasformazione di Adriana Lima

Il dettaglio che in molti hanno notato? Adriana Lima a Parigi è apparsa radicalmente cambiata rispetto a qualche mese fa. Complice il fatto che aveva appena affrontato una gravidanza, fino allo scorso anno era stata spesso vittima di body shaming ma a tutti gli haters aveva sempre risposto con orgoglio che il suo corpo era quello di una normale "mamma stanca". Ora, sarà perché il figlio sta crescendo o perché voleva tornare alle "vecchie glorie" in vista del Victoria's Secret Fashion Show di cui sarà protagonista, ma la cosa certa è che è dimagrita in modo evidente. Ha però mantenuto intatta la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, a prova del fatto che non sente affatto il peso del tempo che passa.

Leggi anche La borsa più originale delle sfilate di Parigi è a forma di Arco di Trionfo e costa oltre 30mila euro

Adriana Lima sfila per Schiaparelli