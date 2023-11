Adriana Lima giudicata irriconoscibile, il selfie per gli haters: “È il viso di una mamma stanca” Dopo la premiere di Hunger Games, Adriana Lima è finita nel mirino degli haters per il suo aspetto fisico. Ci ha tenuto a rispondere con ironia agli haters.

Adriana Lima ha sfilato sul red carpet della premiere di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. La modella è finita al centro di spiacevoli commenti sul suo aspetto fisico, commenti a cui da alcuni anni non è affatto nuova. Ma ha voluto rispondere in prima persona agli haters condividendo un selfie senza trucco e allegando una piccola riflessione sul tema.

Adriana Lima nel mirino degli haters

Adriana Lima non è nuova a commenti sul suo corpo, il suo aspetto fisico, quell'immagine che il naturale passare del tempo ha cambiato. Ma questo alle donne del mondo dello spettacolo pare non sia concesso e come molte altre colleghe anche la supermodella sconta la colpa di non aderire più a certi standard, a certi stereotipi: è colpevole di "deludere" le aspettative altrui. È un fenomeno che in tante hanno denunciato, in primis Sharon Stone, che ha più volte raccontato le difficoltà incontrate a Hollywood una volta superata una certa età, perché ha scelto di non ricorrere alla chirurgia e di dimostrare senza alcun artificio la propria età.

Adriana Lima, dal canto suo, ha alle spalle tre gravidanze, che hanno trasformato il suo corpo. Lei ha a fatica raggiunto un equilibrio con se stessa, ha imparato a celebrare il suo corpo da mamma ogni giorno, ma per farlo ha dovuto superare le ondate di odio che si è vista arrivare addosso. Oggi è una donna sicura di sé e molto consapevole, ma il body shaming a ogni apparizione pubblica è dietro l'angolo: scatta il confronto con i tempi in cui sfilava per Victoria's Secret, quando era l'Angelo forse più famoso del brand di lingerie. In un'intervista rilasciata al magazine People ha parlato proprio di quanto spesso venga tirato in ballo il suo peso, il suo essere ingrassata. Questo rende difficile, a volte, riuscire a guardarsi con amore e gentilezza. "Devi esercitarti di continuo, accettare i cambiamenti. Io ci lotto ogni giorno. Con l'età il tuo corpo reagisce diversamente, ma va bene così" ha ammesso.

E nuovamente il corpo della 42enne è finito nel mirino degli haters dopo la premiere di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Qualcuno ha avuto da ridire sul suo viso giudicato gonfio e stanco, non proprio fresco come una rosa. Qualcuno ha anche ipotizzato il ricorso a un ritocchino mal riuscito. Ecco perché, condividendo un selfie in cui è in primissimo piano e ha il volto completamente struccato, acqua e sapone ha scritto: "È il volto di una mamma stanca di un'adolescente, due pre-adolescenti, un ragazzo attivo, un bambino di 1 anno che impara a camminare e tre cani. Grazie per la vostra preoccupazione".