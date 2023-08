Emma Marrone torna in Salento, il selfie al naturale con mamma Maria: “La mia roccia” Emma Marrone è tornata in Salento per le vacanze estive e ora si sta rilassando in compagnia della famiglia. Quale migliore occasione di questa per condividere un selfie al naturale in compagnia di mamma Maria?

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone sta dominando le classifiche estive del nostro paese: Mezzo mondo e Taxi sulla luna, il duetto con Tony Effe, sono i suoi due tormentoni e nelle ultime settimane li ha cantati praticamente a tutti i festival di stagione. Dopo essersi esibita tra crop top, gonne in denim in pieno stile anni '90 e pantaloni cargo, ora per lei è arrivato il momento del meritato relax. Qualche giorno fa ha condiviso una Stories in cui annunciava che da quel momento in poi cominciavano le sue vacanze estive ma solo nelle ultime ore ha rivelato di essere tornata a casa in Salento.

Il selfie con mamma Maria Marchese

Mai come quest'anno Emma Marrone aveva voglia di passare le vacanze in compagnia della famiglia. Lo scorso settembre ha perso il papà Rosario e da allora gli ha spesso reso omaggio con delle dediche speciali. Ora si è riunita alla mamma Maria Marchese e al fratello Francesco ed è proprio con loro che si sta godendo il relax tra bagni in piscina, panorami mozzafiato e ricordi d'infanzia. È stata però la madre a diventare protagonista di un suo selfie social: le due appaiono in primo piano fianco a fianco con indosso un costume nero molto simile, Emma ha il viso sorridente e al naturale, Maria porta degli occhiali da sole, ed è evidente che si somiglino molto. La cantante nella didascalia ha poi scritto: "La mia roccia, la mia mamma", commovendo i followers.

Emma Marrone, il selfie al naturale

Emma Marrone, vacanze in famiglia senza trucco

Sarà perché in Salento si sente veramente se stessa o perché vuole godersi al massimo la rilassata atmosfera casalinga, ma la cosa certa è che Emma Marrone in vacanza sta dando spazio solo a dei look acqua e sapone. Oltre al selfie con mamma Maria, ha condiviso anche un'altra foto in primo piano poco dopo essersi svegliata. Ha il viso libero dal trucco e i capelli sauvage al naturale ed è assolutamente meravigliosa. Nella didascalia ha scritto: "Mi ero scordata di essere riccia. E nel frattempo sto diventando bionda. Ah, l'estate", lasciando intendere che questo stile le piace non poco. Senza make-up, senza filtri e senza artifici, Emma è ancora più splendida.