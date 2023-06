Emma Marrone al Love Mi si ispira agli anni 2000: pantaloni cargo e slip in vista per il live Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste del Love Mi 2023, sul cui palco si è esibita in coppia con Tony Effe. Chi ha firmato il suo. look in pieno stile anni 2000?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in scena la seconda edizione del Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez in collaborazione con il comune di Milano. Lo show si è tenuto gratuitamente in piazza Duomo ma è stato trasmesso anche in diretta tv su Italia 1, permettendo così a milioni di spettatori di guardarlo in tempo reale. Gli artisti che si sono esibiti sul palco sono stati moltissimi, da Annalisa con dei micro shorts scintillanti a Lazza col "pigiama", mentre tra il pubblico presente non poteva mancare Chiara Ferragni, apparsa in una inedita versione rock. Tra le protagoniste del live c'era anche Emma Marrone: ecco cosa ha indossato per il live.

Emma Marrone torna ai capelli naturali

Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste del Love Mi 2023, in occasione del quale si è esibita in coppia con Tony Effe sulle note del tormentone estivo appena lanciato chiamato Taxi sulla luna. Nel video aveva sfoggiato abito zebrato e capelli lunghissimi con le extension ma ora che è tornata alla "normale" quotidianità ha anche detto addio agli artifici. Per l'esclusiva esibizione si è ispirata agli anni 2000 come impone il trend di stagione ma il tutto senza rinunciare a un tocco di lusso. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e tirati all'indietro con la gelatina, mettendo in risalto sia il colore castano scuro che la lunghezza "naturale", ovvero fin sopra alle spalle.

Emma Marrone al Love Mi

Il look di Emma Marrone al Love Mi

Chi ha firmato il look al Love Mi di Emma Marrone? Moschino, Maison a cui la cantante si è affidata per il live milanese.

La t–shirt crop di Moschino

Ha abbinato una t-shirt crop bianca decorata con una bocca sul petto a un paio di pantaloni cargo total pink, un modello a vita alta con i tasconi laterali che ha lasciato in vista gli slip bianchi portati a vita ancora più alta. Non sono mancate le maxi zeppe che hanno contribuito a rendere l'outfit ancora di più in stile anni 2000. Insomma, Emma è tornata a spopolare con le sue hit e, nonostante gli anni che passano, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.