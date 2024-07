video suggerito

Cecilia Rodriguez festeggia i 32 anni di Ignazio Moser in abito lingerie con gli slip in vista Ieri Ignazio Moser ha compiuto 32 anni e per festeggiare la moglie Cecilia Rodriguez ha organizzato una gita in barca con gli amici al largo della Costa Smeralda. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend degli abiti nude? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati da poco più di due settimane e non potrebbero essere più felici. Dopo aver incantato tutti tra eleganti look bridal e regali esclusivi riservati agli ospiti del matrimonio, ora si godono il meritato relax in Sardegna. I due hanno deciso di rimandare il viaggio di nozze ma non per questo hanno rinunciato alla vacanza post-nozze, anzi, è da oltre 7 giorni che sono in Costa Smeralda e che trascorrono le giornate tra bagni in piscina, barbecue e selfie in topless. Ieri, però, hanno deciso di organizzare una gita in barca con gli amici, il motivo? Volevano festeggiare "col botto" il compleanno di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez segue il trend degli abiti nude

"A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. Feliz Cumple Nachito, te amo ogni giorno che passa un po’ di più", sono state queste le parole che Cecilia Rodriguez ha usato sui social per festeggiare con dolcezza i 32 anni del neo-marito.

Cecilia Rodriguez in Amazuìn

Per l'occasione ha organizzato una gita in barca con gli amici più cari e, tra tuffi nel mare cristallino e pranzi a base di pesce, nel pomeriggio ha raggiunto il Phi Beach, il locale sulla spiaggia più esclusivo della Costa Smeralda. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend più gettonato dell'estate 2024, quello degli abiti nude dall'effetto vedo non vedo?

Leggi anche Chi ha realizzato le bomboniere per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez con l'abito trasparente

Quanto costa lo slip dress trasparente di Cecilia Rodriguez

Il look da barca di Cecilia Rodriguez? All'insegna della sensualità e delle trasparenze. Per lei niente bianco o fiori in pieno stile vacanziero, ha puntato sull'eleganza del total black con un abito lingerie firmato Amazuìn, per la precisione il modello Greta Sheer in tulle elasticizzato.

Slip dress Amazuìn

Si tratta di uno slip dress dalla silhouette fasciante con il reggiseno doppio in jersey e la schiena nuda, la cui particolarità sta nel tessuto dall'effetto vedo non vedo che ha lasciato in vista gli slip neri a vita alta. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 343 euro. Piedi nudi, occhiali da sole dark e chignon basso anti-caldo: Cecilia Rodriguez ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion contemporanea e glamour.