Lazza torna al Love Mi 2023: canta Cenere col “pigiama” a cuori Lazza è tornato alla seconda edizione del Love Mi e ha infiammato il palco con le sue hit più famose, da Panico a Cenere. In quanti hanno notato che il suo look a cuori sembrava un pigiama?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Milano ha ospitato il Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez in piazza Duomo arrivato alla sua seconda edizione. A partire dalle 18 sul palco si sono esibiti gli artisti più svariati, da Emma Marrone con Tony Effe a Matteo Paolillo, fino ad arrivare ad Annalisa con i suoi pantaloncini scintillanti, mentre tra il pubblico non poteva mancare Chiara Ferragni, apparsa super rock con anfibi maxi e top monospalla. Il protagonista della serata, però, non poteva che essere il rapper, tornato sul palco a un anno dal successo con tanto di t-shirt griffata. Tra i gran ritorni c'è stato anche quello di Lazza, che ha intrattenuto la folla con le sue hit più scatenate e con una versione a cappella di Cenere.

Il ritorno di Lazza al Love Mi

Lo scorso anno Lazza era tra gli artisti che avevano contribuito al successo della prima edizione del Love Mi e, complice il trionfo all'ultimo Festival di Sanremo, Fedez non ha potuto fare a meno di volerlo ancora una volta al suo fianco. Si è esibito a fine serata poco prima del rapper e ha infiammato piazza Duomo con le sue hit, da Piove a Panico. È stata però la parte finale della performance che è stata davvero spettacolare, visto che ha fatto cantare proprio tutti con una versione a cappella di Cenere. Da sempre appassionato di moda e di griffe, sul palco milanese ha lasciato spazio all'originalità seguendo il trend dei look che sembrano essere "da notte" indossati nella quotidianità.

Lazza al Love Mi

Chi ha firmato il look pigiama di Lazza

Per la seconda edizione del Love Mi Lazza si è rivolto alla Maison Marni, sfoggiando un completo davvero originale decorato all-over con dei cuori intarsiati e il logo. Pantaloni oversize dalla linea comoda e casacca boxy fit con i bottoni sul davanti, le maniche lunghe e il colletto alla cubana: i due capi coordinati sembravano essere un pigiama (anche se di lusso).

Il look Marni

I fan hanno notato il dettaglio e non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla questione dicendo che il cantante, essendosi esibito tardi, era già pronto per andare a letto. Lazza ha poi completato il tutto con sneakers bianche, canotta in tinta che si intravedeva attraverso lo scollo, occhiali da sole a mascherina e gioielli preziosi, dall'orologio d'oro alla collana di diamanti.