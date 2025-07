video suggerito

Lazza a San Siro regala una Birkin a sua madre: mantiene la promessa del brano "Re Mida" "Mamma ti regalerò una Birkin" canta Lazza nel brano "Re Mida". E ha mantenuto la promessa, consegnandole la preziosa borsa direttamente sul palco di San Siro.

A cura di Giusy Dente

Il primo San Siro non si scorda mai e quindi sicuramente per Lazza sarà difficile dimenticare le emozioni del 9 luglio, quando per la prima volta si è esibito allo stadio Meazza di Milano, davanti ai suoi fan giunti da tutta Italia. Per rendere ancora più preziosa questa importante data del suo tour, ha deciso di fare un gesto speciale per una persona molto importante: sua madre.

Il regalo di Lazza a sua madre

Lazza sul palco di San Siro ha portato tutti i suoi successi, esibendosi anche con tanti amici. Sono saliti sul palco Fabri Fibra, Laura Pausini, Emis Killa, Marracash e Jake La Furia, ma l'ospite d'onore è stato un altro. Il rapper ha voluto fare un gesto speciale, di gratitudine, nei confronti di una persona che ama molto e a cui deve tanto. Ha voluto ringraziare sua madre davanti a tutti, difatti è stata lei la prima a salire in scena: era dedicato a lei l'intero concerto. L'ha chiamata sul palco dicendo: "Vieni socia volevo farti vedere che meraviglia. Questo è merito tuo e anche se un giorno sì ci scorniamo e pure l'altro, mi sembra giusto ringraziarti. Il regalo non è niente rispetto a quello che ha sopportato in questi trent'anni".

Il gesto del rapper è stato quello di un figlio che nel momento più importante della propria carriera, nel luogo simbolo per eccellenza della musica, quello che ha accolto grandissimi nomi nazionali e internazionali, decide di condividere il palco con chi ha reso possibile la realizzazione di quel sogno. E decide di sancire il momento con qualcosa di tangibile e materiale: ma non un oggetto qualunque. Lazza ha consegnato a sua madre, davanti al pubblico presente, un'inconfondibile busta arancione: è quella che contiene le borse di Hermés.

Le Birkin sono le più famose e iconiche del brand, veri e propri capolavori: dei gioielli il cui costo varia a seconda del modello, ma si va dai 7000 euro fino alle centinaia di migliaia di euro, per quelli realizzati con materiali preziosi, per le edizioni limitate. Anche acquistarle è difficilissimo, un processo che conferma quanto queste borse siano esclusive: non si entra semplicemente in negozio per possederne una, ma c'è una lunga trafila con tanto di lista d'attesa. Il rapper nel brano "Re Mida", perlò, aveva anticipato questa sua volontà e ce l'ha messa tutta per raggiungere l'obiettivo. Nella canzone dice proprio: "Mamma ti regalerò una Birkin". E lo ha fatto davvero.