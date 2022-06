Costa come un appartamento: la Birkin di Hermès venduta online alla cifra record di 160mila euro La borsa Birkin Faubourg di Hermès è un modello rarissimo – ne esistono solo cinquanta esemplari al mondo – ma cosa giustifica il prezzo così elevato?

A cura di Beatrice Manca

Una borsa che costa quanto un appartamento: è la rarissima Faubourg di Hermès, venduta alla cifra record di 158mila euro sulla piattaforma Vestiaire Collective. Il paragone con il mattone non è azzardato, le borse di lusso sono diventate il nuovo bene rifugio in cui investire: i modelli più rari vengono battuti all'asta e i prezzi continuano a salire, anno dopo anno.

La Faubourgdi Hermès venduta a una cifra record

Il caso della borsa Faubourg di Hermès è sicuramente notevole, ma non unico: lo scorso novembre un modello simile era stato venduto per 112mila euro sulla stessa piattaforma, specializzata nella selezione dei capi e degli accessori di seconda mano. A maggio è stato toccato un nuovo record di vendita: ma cosa giustifica l'esorbitante prezzo di 158mila euro? Innanzitutto, la rarità: ne esistono solo cinquanta esemplari al mondo. Le borse Birkin di Hermès sono l'emblema del lusso non tanto per il prezzo quanto per l'esclusività: per comprarle bisogna entrare il lista d'attesa. La Faubourg, poi, è un modello speciale, realizzato con cinque diversi tipi di pelle ispirandosi alla facciata del negozio in Rue du Faubourg Saint-Honoré (da cui il nome). Il dettaglio cult è la "clochette" che rappresenta un sacchetto arancione di Hermès.

La borsa di Hermès

Le borse di lusso oggi sono un bene rifugio

Secondo Vestiaire Collective nel 2022 il prezzo medio di una borsa Hermès è aumentato del 15% rispetto all’anno precedente. Le borse di lusso, così come gli orologi, oggi sono molto più che un vezzo di moda o un capriccio: diventano sempre più un bene rifugio, un investimento per il futuro. Se siete così fortunati da averne una nell'armadio, sappiate che state indossando l'equivalente di un dipinto prezioso al braccio!