La prima Birkin venduta per 10 milioni, la borsa non sarebbe mai nata senza il cestino di Jane Birkin 

E’ stata venduta a Parigi per più di 10 milioni di dollari la prima Birkin, il prototipo originale appartenuto all’attrice Jane Birkin. Non tutti forse sanno che quella borsa non sarebbe mai nata se l’attrice non avesse utilizzato un cestino di vimini per contenere i suoi effetti personali.

E' stata venduta per 10,1 milioni di dollari (circa 8,6 milioni di euro) a Parigi, durante un asta da Sotheby’s, la prima Birkin di Hermes mai esistita, creata nel 1985 per l'attrice, cantante e regista britannica naturalizzata francese Jane Birkin. La cifra raggiunta è da record e supera di molto il valore esorbitante di alcune delle borse Hermes più costose al mondo, tra cui la Birkin Diamond Himalaya 30, battuta all’asta, ancora da Sotheby’s, nel 2022 e venduta a un prezzo che supera i 450mila dollari.

L'Original Birkin, la borsa dei record

In un comunicato rilasciato da Sotheby's sul sito ufficiale si legge che la Birkin originale di Jane Birkin, ovvero il primo prototipo mai realizzato da Hermes, ha letteralmente infranto ogni record per la vendita di un accessorio di moda venduto in Europa, è infatti l'articolo di lusso più prezioso mai venduto all'asta da Sotheby's Parigi, ed è quello che ha raggiunto il prezzo di vendita più alto della storia.

L’Original Birkin venduta per 10 milioni di dollari da Sotheby’s a Parigi

Come è avvenuta l'asta e chi ha comprato la prima Birkin

Come confermato da Sotheby's, l'asta è durata solo 10 minuti, a fare offerte sono stati 9 possibili compratori, alcuni presenti in sala, altri collegati online o via telefono, mentre all'asta intitolata Fashion Icons i partecipanti iscritti proveniente da 38 Pesi nel mondo erano 270. Un collezionista giapponese rimasto anonimo si è aggiudicato telefonicamente, tramite la direttrice di Sotheby’s Japan Maiko Ichikawa, la preziosa borsa per un prezzo si 10,1 milioni di dollari, pari a 8,6 milioni di euro.

Il dettaglio della chiusura con le iniziali di Jane Birkin

La vendita è iniziata con una base d'asta di 1 milione di euro battendo dunque il record ancor prima di essere venduta, dato che il prezzo più alto mai raggiunto da una borsa è stato quello della White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly, misura 28, di Hermes, venduta nel 2021 per 513.040 dollari. Nei mesi che hanno preceduto l'asta di Sotheby's, l’Original Birkin ha letteralmente viaggiato per il mondo: nell'autunno del 2024 è stata esposta da Sotheby's a Parigi per poi volare a Hong Kong all’inizio del 2025, poi il mese scorso la prima Birkin è stata protagonista di una mostra a New York prima di tornare a Parigi dove per alcuni giorni è stata esposta prima di essere venduta.

L’asta da Sotheby’s a Parigi

A chi apparteneva la prima Bikrin di Hermes

Dopo la vendita Sotheby's ha anche diffuso le parole di Catherine B, l'ultima proprietaria del'Original Birkin, la quale a sua volta aveva acquistato il pezzo unico 25 anni fa durante un'asta: “Sono sbalordita dal risultato e commossa, ho rivissuto la mia battaglia durante l'asta di 25 anni fa e l'emozione dopo aver acquistato la borsa. Oggi sono triste all'idea che quella borsa non sarà più mia, auguro al nuovo proprietario la stessa felicità che ho provato io in questi anni". La stessa Birkin fu donata da Jane Birkin per essere venduta

nell’asta di beneficenza Les Enchères de l’Espoir, tenutasi il 5 ottobre 1994.

Catherine B, l’ex prorpietaria dell’Original Birkin di Hermes venduta a Parigi

La borsa danneggiata venduta per 8 milioni di euro

La borsa venduta a Parigi per più di 8 milioni di euro è il modello originale posseduto e utilizzato per anni dall'attrice, la borsa per questo motivo presenta diversi segni di usura sul pellame, sulla parte frontale sono persino presenti i segni lasciati dagli stickers che Jane Birkin aveva attaccato sulla sua borsa, che simboleggiano il suo impegno nel sostenere le organizzazioni umanitarie internazionali di Médecins du Monde e Unicef. Una piccola curiosità relativa alla borsa: nella stessa c'è il taglia unghie che Jane Birkin solitamente portava legato alla sua bag.

Jane Birkin con la sua borsa di Hermes

Le differenze della prima Birkin con i modelli di oggi

L'Original Birkin è larga 36cm, alta 27cm e misura 21 cm di profondità, è realizzata in cuoio nero con hardware e chiusure in ottone. E' dotata di tracolla non amovibile e sulla chiusura ci sono impresse le lettere JB, le iniziali di Jane Birkin. Il prototipo che fu regalato all'attrice da Hermes nel 1985 ha diversi dettagli che differiscono rispetto ai modelli di Birkin oggi in produzione. Innanzitutto a differire sono le dimensioni, il primo modello è una sorta di ibrido dato che le prime Birkin create da Hermes misuravano 40cm di larghezza, mentre oggi misurano 35cm.

Jane Birkin alla sfilata di Jean–Paul Gaultier nel 2011 con una Birkin di Hermes

L'hardware dell'Original Birkin è in ottone dorato, mentre successivamente le chiusure sono state realizzate in dettagli placcati oro e ancor dopo in oro rosa, palladio e rutenio, mentre le borchie utilizzate sul fondo come piedini sono più piccoli rispetto a quelli delle Birkin attuali. L'ultimo dettaglio che differisce è infine quello della tracolla: la borsa di Jane Birkin è l'unica ad avere una tracolla non removibile, non esistono oggi modelli di Birkin con tracolla, ad eccezione di una limited edition lanciata negli anni '90.

Jane Birkin a Parigi nell’agosto del 1974

Jane Birkin dai cestini alle borse di Hermes

La storia della nascita della prima Birkin è ormai nota a tutti, non tutti però sanno che l'iconico modello non sarebbe mai nato se l'attrice non avesse utilizzato per anni e in tutti i suoi look un dettaglio molto particolare, ovvero un cestino. Osservando le foto d'archivio risalenti agli anni '70 Jane Birkin appare spessissimo e in diverse occasioni, da quelle private a quelle pubbliche (mentre fa la spesa al mercato o è in aeroporto, sul tappeto rosso o in strada), con un grosso cestino rigido tra le mani.

Jane Birkin e Serge Gainsbourg nel 1969

L'accessorio in vimini, dalle linee tondeggianti e con manico rigido, veniva utilizzato dall'attrice come una borsa capiente in cui portare tutti i suoi effetti personali. Fu proprio quel cestino capiente, ma scomodo perché privo di una chiusura che impedisse la fuoriuscita degli oggetti, a dar vita alla prima borsa Birkin di Hermes.

Jane Birkin e Gilbert Bécaud a Cannes nel 1973

Come è nata la prima Birkin di Hermes

Durante un volo Air France da Parigi a Londra Jane Birkin, in viaggio con sua figlia Charlotte, capitò per caso vicino Jean-Louis Dumas, all'epoca Direttore Creativo e Presidente di Hermes. Leggenda vuole che, dopo aver rovesciato per sbaglio alcuni oggetti personali (tra cui il biberon della figlia che continuava a cadere dalla sua borsa cestino), l'attrice si lamentò con Dumas. Le lamentele riguardavano le difficoltà nel trovare una borsa abbastanza comoda e capiente, che potesse soddisfare le sue esigenze quotidiane, quelle di una donna e madre in carriera, sempre in viaggio, che necessitava dunque di un accessorio ampio e comodo.

Jane Birkin con la figlia Charlotte all’aeroporto Heathrow di Londra arrivato da Parigi

Dumas utilizzò quell'incontro come ispirazione, vide in quella donna tante donne come lei che desideravano una borsa pratica, che fosse allo stesso tempo elegante e di classe. Progettò così la prima Birkin, una borsa capiente con tanto di tasca interna, in cui poter eventualmente inserire un biberon, con manici e tracolla. Nel 1985 Hermes donò quel primo prototipo di borsa a Jane Birkin, chiedendo l'autorizzazione all'attrice per dare alla borsa il suo nome. In breve tempo quel modello di borsa, così elegantemente semplice, è diventato il più famoso e iconico della storia della moda, un simbolo del lusso contemporaneo, capace di far spendere a un collezionista più di 8 milioni di euro per possederlo.