Com’è nata la borsa di Hermès dedicata a Jane Birkin (e perché costa così tanto) La Birkin Bag di Hermés è una delle borse più esclusive al mondo, nata per caso durante un piccolo incidente in aeroporto.

Anche se amava girare per Parigi con un semplice cestino di vimini, Jane Birkin ha legato per sempre il suo nome a una borsa di Hermès, uno dei modelli più esclusivi e costosi al mondo. Parliamo della Birkin Bag, la borsa ispirata all'attrice e cantante morta all'età di 76 anni. Ma non è stato solo il suo fascino di indiscussa icona di stile a ispirare la Maison francese: la celeberrima it-bag dal prezzo da capogiro è nata nel 1984 da un incontro casuale in aereo, dopo che l'attrice aveva rovesciato per sbaglio la borsa.

La storia della Birkin Bag di Hermès

La borsa cult di Hermès nacque nel 1984 da un incontro casuale in aeroporto: da una parte Jane Birkin, già icona planetaria di charme, e Jean-Louis Dumas, ex presidente e direttore artistico della Maison. I due si trovarono per caso seduti vicini su un volo e l'attrice si lamentò con lui del fatto che non trovasse una borsa grande abbastanza per contenere tutte le sue cose, dall'agenda stracolma di fogli ai biberon della figlia Lou. L'aneddoto è stato raccontato in varie occasioni e ruota intorno a un piccolo incidente: la borsa dell'attrice si rovesciò e Dumas, vedendola raccogliere i suoi oggetti dal pavimento, ebbe l'idea di disegnare una borsa profonda e morbida, con una tasca. Una versione più capiente della Kelly bag, insomma, ispirata all'attrice e principessa Grace Kelly.

Le borse di Jane Birkin erano personalizzate

Quel che è certo è che nessuno indossava una Birkin bag come Jane Birkin. Se per la maggior parte delle donne è un oggetto da custodire con cura religiosa – visto anche il costo – Jane Birkin la riempiva all'inverosimile e la personalizzava con cordini colorati e braccialetti appesi. "Non c'è divertimento in una borsa se non viene presa a calci, quindi sembra che il gatto ci si sia seduto sopra, e di solito è così – disse in un'intervista a Vogue – Il gatto potrebbe anche esserci dentro!" Le sue borse Birkin furono messe all'asta, con la specifica condizione che i proventi fossero devoluti in beneficienza. Una di queste mostra veramente i segni del morso di un gatto sul manico!

Perché le borse Birkin costano così tanto?

La fama delle borse Birkin ha praticamente eguagliato quella dell'attrice che l'ha ispirate. Non solo per il loro costo – alcuni modelli superano facilmente i 100mila euro – ma per la difficoltà nell'ottenerli. Insomma: non basta avere una tale disponibilità economica, entrare in negozio e comprarla. Bisogna aspettare: la lista d'attesa è lunga e le vendite vengono centellinate. Una strategia che vuole renderle ancora più esclusive, e quindi preziose: non è un accessorio, è uno status symbol. Alcuni modelli vengono venduti al costo di un piccolo appartamento per via dei decori o dei materiali utilizzati, come la controversa pelle di coccodrillo: è il caso della Birkin Faubourg, venduta a 160mila euro. Per non parlare poi della Birkin in coccodrillo e diamanti, venduta a più di 300mila dollari.

La sua fama è tale che non è difficile sentirla nominare in film o nelle canzoni: la menziona il personaggio Samantha Jones, nella celeberrima serie Sex and the City, la desidera la nonna di Rory in Gilmore Girls, stupita del fatto che la nipote non sappia il valore della borsa che si ritrova per le mani. La Birkin bag compare perfino in un verso di Beyoncé. Nella vita reale è facile vederla al braccio della stessa cantante, ma anche di star come Chiara Ferragni o delle Kardashian. Un tale successo, ovviamente, non ha tardato a generare tentativi di emulazione, tanto che è nato un account che ‘setaccia' Instagram a caccia di falsi: The Fake Birkin Slayer. Del resto, solo un'icona poteva ispirare un'altra icona.