The Fake Birkin Slayer: il cacciatore di Hermès che smaschera chi ostenta borse false sui social Nessuno conosce la sua vera identità, ma lui, al contrario, sembra conoscere tutti i segreti delle influencer e delle loro borse griffate. Ecco l’account Instagram che si batte contro la contraffazione (per ottime ragioni)

A cura di Beatrice Manca

È nato meno di un mese, ma conta già 135mila follower. Nonostante abbia un solo post, le sue storie sono seguite (con apprensione) da migliaia di appassionati di moda in tutto il mondo. Nessuno conosce la sua vera identità, ma lui, al contrario, sembra conoscere i segreti delle influencer. Parliamo di The Fake Birkin Slayer, l'account Instagram nato con l'unica e sola missione di smascherare le borse di Hèrmes false sfoggiate sui social network. E ci riesce benissimo, tanto che molti creator travolti dallo scandalo sono stati costretti a cancellare i post. Insomma: è la Gossip Girl del mondo del lusso. Ma chi si nasconde dietro questo giustiziere delle borse? E soprattutto: perché lo fa?

La missione dell'account The Fake Birkin Slayer

L'account The Fake Birkin Slayer è nato circa un mese fa su Instagram: come suggerisce il nome, setaccia i feed social a caccia delle esclusive e costosissime Birkin bag e riposta quotidianamente nelle storie quelle che reputa false. La sicurezza non gli manca, tanto che chiede apertamente a influencer e creator: "Da dove arriva questa borsa?". Nelle ultime settimane l'account si è dato particolarmente da fare in occasione delle sfilate (sì, perfino alla sfilata di Hermès c'erano false Hermès) ed è diventato famoso soprattutto per una polemica che riguarda il TikToker @BirkinTrash, accusato di aver tentato di rivendere diverse borse Birkin false. A quel punto, l'account era già sulla bocca di tutti, anche se sulla sua identità non ci sono ipotesi concrete. La sua guerra ai falsi però permette l'industria di riflettere su un problema molto più vasto, cioé il dilagare della contraffazione.

Perché le borse Birkin sono così rare

Facciamo una premessa: le Birkin sono le borse più esclusive al mondo, simbolo di vero lusso. Nascono come omaggio all'icona francese Jane Birkin e acquistarle è quasi impossibile: non sono nel catalogo online, si trovano solo in boutique, compaiono raramente in passerella e una volta bisognava attendere una lunga lista d'attesa. Oggi la domanda supera ampiamente l'offerta, quindi per averne una bisogna armarsi di santa pazienza. Insomma: non basta entrare in negozio e comprarla. Paradossalmente, infatti, il prezzo non è la vera barriera, anche se parliamo di borse che superano facilmente i diecimila euro (e le cifre salgono vertiginosamente per i modelli in edizione limitata, con piume o in coccodrillo). Per questo è legittimo chiedersi come fanno le influencer ad averne così tante nel guardaroba, in ogni colore dell'arcobaleno. Sono costose, sono rare, sono difficili da acquistare eppure, stando ai social, c'è chi ne ha una collezione intera.

Il dilagante mercato della contraffazione

Secondo un approfondimento del magazine The Cut, il mercato delle borse contraffatte non è più solo la risorsa di chi vuole uno status symbol a buon mercato, ma è diventato una risorsa anche per chi potrebbe davvero permettersi una borsa di Hermès. Ma averla, come abbiamo già visto, è complicato: molto meglio allora rivolgersi al mercato nero, dove circolano ottime copie subito disponibili spacciate per vintage o di seconda mano, ma in realtà false. Il lavoro del giustiziere mascherato di Hermès non vuole solo smascherare le false apparenze di molti creator. Né vuole colpire solo l'ostentazione di uno stile di vita impossibile (e quindi falso). Alla base c'è la volontà di colpire il mercato dei prodotti contraffatti, un'industria illegale che prolifera sullo sfruttamento dei lavoratori, spesso minori, e che ha legami con la criminalità. Lo dice, nero su bianco, nella sua bio, dove rimanda a un TedTalk sul tema. Influencer e creator da oggi in poi dovranno pensarci due volte prima di postare una borsa falsa: il cacciatore di falsi vi osserva.