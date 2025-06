video suggerito

Belén Rodriguez vende le sue borse griffate: una Birkin usata costa oltre 10mila euro Belén Rodriguez nel weekend si è data al decluttering, scartando tutte le borse griffate che non utilizza più. Piuttosto che gettarle, le ha messe in vendita: ecco quanto costa una delle sue Birkin. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tempo di grandi cambiamenti per Belén Rodriguez e non solo perché ha annunciato ufficialmente di essersi presa una pausa dagli uomini. Complice probabilmente il fatto che vuole tenere solo lo stretto necessario nella nuova casa milanese in cui vive con i figli, ha cominciato a fare decluttering, scartando tutto ciò che aveva conservato nell'armadio ma che aveva utilizzato appena. Si è concentrata soprattutto sulle borse griffate che negli anni ha accumulato ma la cosa particolare è che non le ha gettate nell'immondizia, le ha messe in vendita nella speranza di dargli una nuova vita: ecco quali sono i prezzi che ha proposto.

Belén si dà al decluttering

Belén Rodriguez nel weekend si è data al decluttering e ha "fatto spazio" nei suoi armadi raggruppando tutte le borse griffate che ha utilizzato pochissimo nel corso degli ultimi anni. Piuttosto che disfarsene, ha deciso di metterle in vendita, servendosi dell'app di Vestiaire Collective, la piattaforma per la compravendita di oggetti di seconda mano.

Belén fa decluttering

Sui social ha mostrato tutti i pezzi che presto inserirà, facendo letteralmente sognare i fan appassionati di moda. Ci sono diverse Rockstud di Valentino, quelle con le iconiche borchie, una tracolla floreale di Gucci, una Bag a Porter di Bottega Veneta, delle shopper di Hermès, le iconiche Chanel in pelle trapuntata e alcuni modelli di Prada: insomma, Belén è andata incontro davvero alle esigenze di tutti gli interessati al genere.

Una delle borse scartate

Quanto costano le borse messe in vendita da Belén Rodriguez

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stata una borsa in particolare: una Birkin bag di Hermès in pelle color fragola, venduta come usata poche volte ma in ottime condizioni.

La Birkin bag messa in vendita

L'ha caricata non appena ha aperto il profilo sull'app di Vestiaire Collective e il prezzo proposto è di 10.500 euro. Il secondo pezzo messo in vendita è una Saint Laurent mai usata, la Tote bag sac de jour, proposta al prezzo di 1.800 euro. Insomma, Belén ha dimostrato di amare il riciclo, anche quando si parla di borse iconiche e di lusso. Ora farà spazio a nuovi modelli nel suo armadio o preferirà sfruttare solo quelli che gli sono rimasti?

I prezzi delle borse di Belén