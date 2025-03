Quanto costa la nuova borsa di cristalli di Belén Rodriguez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata regolarmente a lavorare dopo la pausa che si era concessa in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Complice il fatto che si è trasferita anche in una nuova casa milanese, è riuscita a lasciarsi definitivamente il passato alle spalle, apparendo serena e felice tra dolci serate con i figli e impegni professionali. In tv la vediamo ogni settimana sul palco di OnlyFun ma è sui social che documenta regolarmente tutto ciò che fa nella quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, si è concessa un'uscita serale all'insegna del glamour e ne ha approfittato per lasciar trionfare gli scintillii: ecco chi ha firmato e quanto costa la sua nuova borsa di cristalli.

Belén abbina l'abito da sera al bomber

Che sia andata a una festa o a una cena di gala, non importa, l'unica cosa certa è che Belén si è immortalata poco prima di uscire in alcuni scatti social, rivelando così il sofisticato outfit scelto per l'occasione. Ha indossato un lungo abito da sera total black con un maxi spacco laterale che ha lasciato in vista la gamba e ha completato il tutto con un paio di collant velati. La cosa particolare è che ha scelto un soprabito insolito: per lei niente cappottini lunghi, ha preferito un bomber trapuntato e corto in verde militare. Non sono mancati i cerchi gold alle orecchie, messi in risalto da un raccolto tiratissimo.

Belén in abito da sera e bomber

Chi ha firmato la borsa gioiello di Belén Rodriguez

Nel look di Belén Rodriguez ci sono anche dei punti luce che hanno reso tutto più luminoso. Ha abbinato le pumps col tacco a spillo in argento metallizzato a una sofisticata e scintillante borsa gioiello. Si tratta della Vannifique firmata Hibourama, un modello "sacchetto" da portare a mano, realizzata interamente hand made con una pregiata tecnica di intreccio.

Borsa Hibourama

La particolarità dell'accessorio iconico, però, è il filato tempestato di cristalli silver a effetto sparkling. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand la mini bag viene venduta a 690 euro ed è disponibile anche in altre nuance, dall'oro al bronzo. In quante completeranno i loro outfit primaverili con borsette di cristalli simili?