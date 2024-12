video suggerito

Belén Rodriguez anticipa il primo look del ritorno in tv: quanto costa l’abito di cristalli per OnlyFun Belén Rodriguez è pronta per il ritorno in tv e lo ha rivelato con un selfie scattato poco prima delle registrazioni di OnlyFun, il programma che condurrà su Canale 9. Cosa indosserà sul palco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è pronta per tornare in tv dopo il lungo periodo di pausa. Tra l’improvviso addio a Mediaset e i problemi personali vissuti a causa della rottura con Stefano De Martino, da oltre un anno si è allontanata dai riflettori, dedicandosi sia alla famiglia e ai figli che alla ristrutturazione della nuova casa milanese che ha acquistato per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle. Ora, però, si avvicina il debutto su Canale 9: a qualche mese di distanza dal contratto firmato con Warner Bros, la conduttrice sarà al timone di Only fun – Comico Show, il divertente programma in cui ha preso il posto di Elettra Lamborghini accanto ai PanPers. Cosa indosserà sul palco? Sui social ha dato una piccola anticipazione del suo primo look.

Chi firma il look di Belén Rodriguez per il ritorno in tv

Nei prossimi mesi Belén Rodriguez tornerà a essere uno dei volti televisivi più amati e in vista: come già preannunciato, infatti, sarà al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e di Only Fun – Comico Show su Canale 9. Sui social ha voluto dare ai followers una piccola anteprima di una delle sue nuove esperienze e, al motto di “Manca sempre meno alla prima serata su Canale 9”, ha condiviso un selfie scattato in camerino poco prima di salire sul palco. Il suo primo look che sfoggerà per l'occasione sarà all’insegna della sensualità e degli scintillii grazie a un lungo abito firmato dalla Maison Self Portrait.

Belén Rodriguez in Self Portrait

Quanto costa l'abito sparkling di Belén

L’abito sparkling di Self Portrait che Belén indosserà nelle prime puntate di Only Fun è un modello nero in elasten con la gonna midi scampanata e il bustier aderente con maniche lunghe e colletto alto. La sua particolarità? Oltre a essere contraddistinto da una silhouette fasciante che esalta del forme, è anche ricoperto di cristalli scintillanti. Essendo di qualche collezione passata del brand, è disponibile solo sugli e-commerce di moda di lusso, dove viene venduto a 600 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto una cascata di bracciali rigidi d’oro giallo e bianco e un’elegante raccolto tirato ma col ciuffo laterale lasciato “libero”. Per quanto riguarda il make-up, invece, ha optato per dei toni naturali ma con una marcata linea di eye-liner che ha intensificato lo sguardo. In quanti non vedono l’ora di ammirare Belén ancora una volta su un palcoscenico televisivo?

Abito Self Portrait