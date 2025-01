Il drastico cambio look di Belén Rodriguez: posa con caschetto mosso e frangia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare dopo oltre un anno trascorso lontano dai riflettori. In seguito alla traumatica rottura con Stefano De Martino, ha attraversato un momento difficile che le ha creato diversi problemi nella normale quotidianità ma ora sembra essersi lasciata tutto alle spalle. Oltre a essersi trasferita in una nuova casa milanese, ha anche dato il via a un'inedita esperienza su Real Time al timone del programma Amore alla Prova (nel quale si è ritrovata anche a parlare dei problemi sentimentali che ha affrontato). Quale migliore occasione di questa per cambiare drasticamente look? Ecco come si è mostrata sui social.

Il nuovo hair look di Belén Rodriguez

L'avevamo lasciata con power suit e camicia bianca nella prima puntata di Amore alla Prova, ora ritroviamo Belén sui social in una versione decisamente inedita. Sarà perché aveva voglia di cambiare o semplicemente ha assecondato le richieste del fotografo Gianluca Saragò, ma la cosa certa è che ha cambiato drasticamente look. Ha detto addio ai capelli lunghi e fluenti che da anni la contraddistinguono e ha sfoggiato un caschetto fresco e sbarazzino. Lo ha portato leggermente mosso, mettendo in risalto sia il taglio dritto che la frangetta "piena" che le copre completamente la fronte. Il "trucco" dell'acconciatura? La conduttrice non ci ha dato nessun taglio netto, si è semplicemente divertita a rivoluzionare la sua immagine con una parrucca.

Belén Rodriguez col caschetto

Belén Rodriguez col cardigan-mantello

Negli scatti condivisi sui social Belén ha posato mentre gioca su un'altalena: ha le gambe completamente nude in vista e indossa solo una camicia bianca con sopra un cardigan di lana bianca, un modello così lungo da sembrare un mantello, decorato all-over con dei ricami traforati. Al momento non si sa se le foto sono state realizzate per una campagna pubblicitaria o per uno shooting personale, la cosa certa è che la presentatrice ha accompagnato il post a queste parole dolci: "Se ti baciassi gli occhi mentre stai dormendo starei chiedendo il permesso per entrare dentro i tuoi sogni, ma sto baciando le tue labbra perché voglio sentire le mie parole uscire da te. Otra vez". Il servizio fotografico preannuncerà un nuovo ed entusiasmante progetto?