video suggerito

Il nuovo stile di Belén Rodriguez: sul set è una business woman in camicia e gonna a tubo Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare e sui social ha dato qualche piccolo “spoiler” dei suoi nuovi impegni professionali. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sembra aver cambiato stile, puntando tutto su una inedita immagine da business woman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Belén Rodriguez l'anno appena trascorso è stato non poco difficile: dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino ha vissuto un momento buio che l'ha tenuta a lungo lontana dai riflettori ma oggi ha finalmente ritrovato il sorriso. Da qualche mese ha ripreso a lavorare, lanciandosi in nuovi e ambiziosi progetti, dalla creazione di una linea di make-up tutta sua a un inedito programma tv su Real Time che partirà in autunno. Certo, si è concessa una breve pausa per le vacanze estive (documentate pochissimo sui social) ma adesso è rientrata a Milano e sembra essere prontissima per dare il via a una stagione di emozionanti impegni professionali. Quale migliore occasione di questa per rivoluzionare la sua immagine?

Belén Rodriguez torna sul set

Solo ieri Belén Rodriguez si era mostrata su Instagram in versione acqua e sapone mentre si recava a lavoro, nelle ultime ore ha poi documentato il ritorno sul set. Considerando il fatto che ha condiviso dei primi piani sui prodotti Soy Rebeya, la collezione di make-up da lei creata, probabilmente ha registrato uno spot/presentazione ufficiale del brand, ma non si esclude che si tratti di un progetto inedito. La cosa certa è che nella didascalia delle Stories ha scritto "Felicissima di tornare da dove vengo", lasciando intendere che non potrebbe essere più soddisfatta di aver ripreso la normale routine professionale. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha detto addio agli abiti iper sensuali che di solito sfoggiava in tv, preferendo un nuovo stile super formale.

Belén Rodriguez usa i suoi prodotti Soy Rebeya

Il nuovo look formale di Belén

Nelle immagini condivise sui social Belén è apparsa super sofisticata in versione business woman. Seduta su una poltrona di pelle nera pronta per essere intervistata, ha sfoggiato una classica camicia bianca con le maniche lunghe portata leggermente spuntata sul petto e una gonna a matita total black, un modello fasciante e a vita alta con un maxi spacco sul davanti. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps dark col cinturino intorno alla caviglia. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e fascino da vendere: Belén è prontissima per cominciare delle nuove ed emozionanti avventure professionali.

Leggi anche Belén Rodriguez senza trucco: la conduttrice si prepara al ritorno tv con un look al naturale

Belén Rodriguez sul set