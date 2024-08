video suggerito

Dove sta trascorrendo le vacanze Belén Rodriguez: qual è l'isola immersa nella natura Belén Rodriguez è in vacanza con la figlia Luna Marì: per una piccola fuga estiva la showgirl ha scelto uno dei suoi rifugi preferiti, un'isola dalla natura incontaminata a pochi km da Milano.

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Per Belén Rodriguez è arrivato il momento di ricaricarsi prima di una nuova stagione in tv: la conduttrice infatti sarà alla guida di due programmi, uno su Nove e l'altro su Real Time, entrambi canali del pacchetto Discovery+. Per fare il pieno di energie Rodriguez ha trascorso alcuni giorni in uno dei suoi luoghi del cuore. Qui ha trascorso giornate in famiglia con l'ex marito Stefano De Martino, lontana dal caos di Milano e immersa alla natura. Scopriamo dov'è questo luogo magico a pochi passi dalla romantica Chioggia.

L'isola di Albarella, posto del cuore di Belén Rodriguez

L'isola di Albarella è un luogo incantato in provincia di Rovigo, affacciato sul delta del Po e bagnata dal mar Adriatico. Si tratta di un'oasi di pace in mezzo alla natura, che la showgirl frequenta spesso con i due figli Luna Marì e Santiago, così come con gli ex fidanzati Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, ed Elio Lorenzoni. Questa isola privata è la location ideale per la privacy, per stare a stretto contatto con la natura lontano dai paparazzi e da occhi indiscreti.

Belén Rodriguez sull'isola di Arbarella

L'isola fa parte del comune di Rosolina, in provincia di Rovigo, e faceva parte dei territori controllati dalla Repubblica di Venezia. L'isola è privata da diversi secoli: all'inizio del 1940 i Conti Vianelli hanno ceduto l'isola nel 1941 al Cavaliere Roberto Scagliarini, che poi è stato costretto a rinunciarvi a causa dei diversi allagamenti. Dal 1988, dopo decenni di passaggi di proprietà e crisi climatiche, il gruppo Marcegaglia che controlla il 30% delle proprietà immobiliari di Albarella S.p.A.

La conduttrice sull'isola nella laguna veneta

L'isola è immersa nel parco del Delta del Po, collegata con una piccola strada arginale alla terraferma. È circondata da un anello ciclopedonale lungo 10 km, quello che Belén Rodriguez ha percorso in bicicletta, come ha raccontato in un post sui social. Albarella è perfetta per una piccola fuga per famiglie, anche e soprattutto perché i piccoli possono godersi la natura: la vegetazione, infatti, è la vera protagonista del paesaggio dell'isola. Ad Albarella ci si muove a piedi o in bici, soprattutto nei tre boschi, il bosco dello Sguardo, il bosco dell'Anima e il bosco della Conoscenza. All'interno del perimetro di questi tre spazi verdi è possibile fare attività sportive o anche birdwatching.