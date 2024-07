video suggerito

Luna Marì in vacanza con mamma Belén: è adorabile in bianco col vestitino a balze Belén Rodriguez ha dato il via alle sue vacanze estive e con lei c’è la piccola Luna Marì: ecco cosa ha indossato la bimba per il pomeriggio in spiaggia con la mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è impegnatissima sul fronte professionale: dopo un lungo periodo di pausa seguito alla rottura con Stefano De Martino, ora è pronta per tornare in tv. A partire dal prossimo autunno avrà un programma tutto suo su Real Time e, a giudicare dalle Stories che ha condiviso dai camerini degli studi (con tanto di focus sul nuovo taglio di capelli), sembra aver già dato il via alle registrazioni. Ora, però, per lei è arrivato il momento di godersi un po' di meritato relax. Nelle ultime ore ha rivelato di essere tornata ad Albarella, l'isola privata nell'Adriatico settentrionale dove ha spesso trascorso le vacanze, e con lei c'è la piccola Luna Marì: ecco cosa ha indossato la bimba per la giornata in spiaggia.

Dove sta trascorrendo le vacanze Belén Rodriguez

Cosa significa che Albarella è un'isola privata? Che è ad accesso è limitato, dunque solo chi soggiorna al suo interno può visitarla. Essendo alla costante ricerca di privacy, Belén Rodriguez la considera una delle sue mete preferite dell'estate. Lontana da paparazzi e occhi indiscreti, è stata lei a rivelare di essere lì. Si è servita dei social per condividere alcuni dolci scatti realizzati in spiaggia in compagnia di Luna Marì, la figlia nata dall'amore ormai finito con Antonino Spinalbese. La bimba sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più adorabile (e identica al papà).

Il look da spiaggia di Luna Marì

Per un pomeriggio di giochi in spiaggia la piccola Luna Marì ha seguito il trend del total white con abito e scarpette coordinate. Ha indossato un vestitino in pizzo sangallo di Blukids, un modello a balze con scollo squadrato e maniche ad aletta, il suo prezzo?

Luna Marì in Blukids

Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 21,99 euro (anche se al momento è disponibile a una cifra scontata). Non sono mancati i sandaletti in tinta (che però ha tolto per correre liberamente sulla sabbia), mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta. Mamma e figlia in versione vacanziera non sono forse adorabili?

Abito Blukids