Luna Marì ruba gli occhiali di mamma Belén Rodriguez: il look con l'abito tartan Durante una cena al ristorante, Belén Rodriguez ha fotografato la figlia Luna Marì mentre sfoggia un paio di maxi occhiali da vista che la bambina le ha rubato: ecco gli scatti divertenti.

A cura di Arianna Colzi

Luna Marì

Belén Rodriguez ha trascorso una serata mamma e figlia. Per la showgirl queste sono settimane particolari: mentre si dedica alla famiglia, non si placano le voci che la vorrebbero concorrente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Nella giornata di ieri, lunedì 18 marzo, Rodriguez è uscita a pranzo con la madre e alcuni amici, rimanendo però coinvolta uno scontro con il suo ex compagno Fabrizio Corona, stando a quanto riporta Dagospia. Per trascorrere un lunedì sera tranquillo, la showgirl ha cenato con la piccola Luna Marì, che ha sfoggiato un accessorio davvero divertene.

Luna Marì con gli occhiali da vista

Luna Marì, abito tartan e occhiali maxi

Nelle foto postate da Belén Rodriguez, Luna Marì sfoggia un adorabile chignon che raccoglie i suoi capelli biondo caramello, con tanti ciuffi spettinati che fuoriescono. A risaltare, però, è stato l'accessorio che la piccola sfoggia: si tratta degli occhiali da vista della madre Belén Rodriguez. La bambina, negli scatti che vediamo sui social, gioca con la montatura spessa e nera che le conferisce un aspetto buffo e divertente, mettendo in risalto i suoi grandi occhi azzurri.

Luna Marì gioca con gli occhiali della madre

La montatura nera e spessa degli occhiali da vista è in contrasto non solo con il volto piccolo di Luna Marì ma anche per l'abito tartan delizioso che indossa: una fantasia che si adatta sia ai grandi che ai più piccoli. Si tratta di un vestitino con maniche a sbuffo e motivo tartan, con bottoni gioiello nella parte centrale dell'abito. Un look da sera perfetto per una bambina della sua età, perfetto anche quando la piccola ha deciso di giocare con gli occhiali della madre. La capacità di sorridere e suscitare empatia davanti alla fotocamera sembra essere quella di Belén Rodriguez, nonostante la tenera eta della piccola.

La figlia di Belén Rodriguez gioca con gli occhiali da vista della madre